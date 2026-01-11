Bucătării automate și ospătari roboți. Viitorul care a ajuns mai repede decât credeam

Ți-ai imagina că pizza comandată într-un restaurant nu este pregătită de mâna unui bucătar, ci de un sistem robotic? Pentru mulți, un asemenea scenariu pare extras dintr-o producție science-fiction, însă realitatea începe deja să prindă contur. Industria ospitalității traversează o etapă accelerată de transformare și privește tot mai atent spre soluții automatizate. În acest context, se conturează o nouă epocă, în care roboții își câștigă un loc bine definit în inima bucătăriei.

Până în 2032, se așteaptă ca piața globală de robotică și automatizare pentru bucătărie să atingă noi niveluri. Statisticilene arată că urmează o schimbare radicală a sistemului, a ceea ce se întâmplă în spatele tejghelei și a modului în care mâncarea este preparată.

Nu este vorba doar de a ține pasul cu tehnologia, ci de a răspunde la nevoi și cerințe concrete. Industria HoReCa se confruntă cu provocări multiple, precum lipsa acută de personal și cheltuielile tot mai mari cu salariile, dar și cu transformarea comportamentului clienților, ale căror preferințe se schimbă constant în căutarea calității.

Ceea ce vom vedea în continuare este o lume în care roboții nu doar ajută, ci conduc bucătăriile, stabilind noi standarde pentru eficiență, igienă și satisfacție a clienților. De la brațele robotice care prăjesc cartofi prăjiți sau taie legumele, la bucătării complet automatizate, tehnologia rescrie regulile, iar noi nu putem decât să fim martori la transformarea unei industrii pe care credeam că o cunoaștem.

Restaurantele automatizate, în care roboții gătesc, servesc și gestionează comenzile, devin tot mai frecvente în Asia (Japonia, Coreea de Sud) și în SUA. În Japonia, exista peste 2.000 de astfel de localuri, iar costurile cu personalul au scăzut cu 60%.

Afectează tehnologia calitatea și experiența culinară? Răspunsul este clar nu. Mai degrabă ajută, deoarece roboții aduc mai puține riscuri, iar greșelile umane sunt eliminate. Toată această automatizare extinsă nu înseamnă însă că oamenii vor dispărea complet din restaurante.

Companiile sud-coreene de tehnologie implementează acum roboți colaborativi care lucrează alături de angajați, în hoteluri și restaurante. Au fost concepute dispozitive pentru orice activitate, de la servire la realizarea băuturilor.

Se preconizează că sectorul va ajunge la o valoare de 367 de milioane de dolari în acest an, față de 254 de milioane de dolari în 2024, potrivit Institutului Coreean de Știință și Informații Tehnologice.

Automatizarea creează o lume nouă, pe care momentan abia putem să o conturăm, dar valul va cuprinde rapid și Europa.

Așa că mulți se întreabă deja cum va arăta și funcționa restaurantul viitorului. Să încercăm să le oferim un răspuns. Imaginează-ți că intri în localul tău preferat, unde nu mai ești întâmpinat de o persoană, ci de Tao, un robot gazdă elegant, programat să te asiste și să îți găsească o masă în funcție de preferințele tale. Dacă ești client fidel, robotul își poate aminti și unde ai stat în timpul vizitelor anterioare.

O dată plasat, iei loc la o masă unde găsești o tabletă cu un meniu. Apeși câteva butoane, iar comanda ta este trimisă în bucătărie, unde roboții pregătesc preparatele cu viteză, asigurând perfecțiunea de fiecare dată. Dacă vrei să comanzi ceva de băut apelezi la Tipsy, barmanul robot cu opt brațe. Cocktail-ul tău va fi gata mai repede decât te-ai aștepta. Chelnerii roboți îți aduc mâncarea și strâng masa atunci când ai terminat cu preparatele.

Deși sună ireal, o astfel de tehnologie este deja implementată în diferite colțuri ale lumii. Tipsy este prezent acum în unele baruri din Las Vegas, Tao, sistemul de operare dezvoltat de Keennon Robotics, este testat în Asia și a început să fie adoptat și în alte regiuni, inclusiv Europa și Statele Unite.

Companii precum Bear Robotics oferă roboți Servi. Cu ajutorul lor, nu mai trebuie să așteptați ca un chelner suprasolicitat să vă aducă mâncarea. Servi se deplasează rapid și silențios, evitând cu măiestrie obstacolele pentru a aduce farfuriile la masă. În lanțurile de restaurante precum Denny's și Chili's din SUA, roboțelul poate fi deja văzut în acțiune.

Chiar și bucătăriile evoluează. Miso Robotics a dezvoltat Flippy, un robot bazat pe inteligență artificială, capabil să prepare burgeri și să prăjească diverse preparate. Robotul poate lucra alături de bucătari umani sau îi poate înlocui complet în localurile cu volume mari de comenzi.

Mai multe lanțuri de fast-food l-au adoptat deja pe Flippy în programe pilot, ceea ce arată clar că zilele unei bucătării complet robotizate nu sunt departe. Un astfel de „dispozitiv” ajunge la costuri de 30.000 de dolari, la care se adaugă prețul întreținerii și salariile tehnicienilor care se ocupă de eventuale reparații.

Mulți oameni se gândesc la efectele unei astfel de evoluții. Vom ajunge la momentul în care șomajul în masă va lua cu asalt industria. Odată ce bucătăriile complet automatizate și chelnerii roboți vor fi perfecționați, personalul uman nu va mai fi necesar în multe restaurante.

De ce să plătești un barman uman când Tipsy poate prepara băuturile mai rapid, mai ieftin și fără pauze? De ce să angajezi chelneri când Servi poate face treaba fără nicio întârziere? Și cu roboți precum Tao, care întâmpină clienții la ușă, chiar și rolurile din recepțiile hotelurilor ar putea fi în pericol. Revoluția tehnologică are loc deja și acceleară mai repede decât ne-am dori.

Potrivit datelor, automatizarea reduce drastic costurile operaționale ale restaurantelor cu până la 50%. În plus, roboții care preiau acele task-uri repetitive și obositoare permit angajaților umani să se concentreze mai mult pe alte aspecte. Atunci când tehnologia preia controlul asupra muncii dificile, oamenii pot face ceea ce știu cel mai bine. Pot rezolva probleme și pot interacționa, pot forma o legătură emoțională cu clientul, lucruri pe care mașinăriile pur și simplu nu o pot reproduce.

Roboții sunt o gură de aer proaspăt pentru proprietari, mai ales în actuala economie. 86% dintre operatorii de restaurante au raportat costuri cu forța de muncă mai mari decât în anii precedenți. Iar găsirea de personal este o provocare, 98% dintre restaurante identifică deficitul de angajați drept o provocare majoră.

Când profitul este amenințat, antreprenorii sunt gata să ia decizii radicale, iar investițiile în tehnologie le oferă un avantaj competitiv clar. Mai ales că și clienții au benficii – scăderea costurilor operaționale prin angajarea roboților înseamnă și mese mai ieftine pentru oameni.

De multe ori, există diferite probleme în restaurante legate de igienă, mai ales atunci când vorbim de un fast food. La acest capitol, roboții excelează. Spre deosebire de angajații umani, roboții nu obosesc la sfârșitul unei ture lungi și nu uită să se spele pe mâini. Fiecare mișcare a lor este programată cu precizie, ceea ce face ca siguranța alimentară să fie garantată. La nivel de calitate, poți fi sigur că este menținută la perfecție.

Fiecare chiftea este întoarsă exact când trebuie. Cartofii prăjiți sunt făcuți atât cât trebuie. Gustul mâncării este același de fiecare dată. Salatele sunt măsurate până la ultima frunză sau felie de roșie. Nu primești nici mai mult, nici mai puțin. Roboții pot oferi același gust și aceeași calitate pe care le aștepți, la fiecare vizită.

Lanțuri de restaurante precum McDonald's și Domino's au implementat deja asistenți de bucătărie automatizați în anumite locații pentru a ridica ștacheta în ceea ce privește curățenia și fiabilitatea. Drept urmare, încrederea și satisfacția clienților cresc, iar industria beneficiază de o schimbare mult așteptată.

În luna martie a anului trecut a fost deschis în Texas, SUA, primul restaurant McDonald's cu roboți în bucătărie. Mașinăriile se ocupă de aproape orice. Fast food-ul viitorului este fără casieri sau personal pentru a prelua comenzile. Clienții își plasează comenzile pentru ridicare fie fizic, fie prin aplicație. Burgerii și cartofii prăjiți sunt pregătiți de dispozitive controlate de computer. Comenzile sunt livrate pe bandă rulantă, respectiv prin intermediul unei benzi transportoare.

Oamenii nu lipsesc însă complet. Câțiva angajați ajută la pregătirea comenzilor online și îi supraveghează pe colegii lor roboți pentru a se asigura că aceștia funcționează corect. Restaurantul McDonald's din Texas este o demonstrație a vitezei, preciziei și eficienței automatizării și un argument major în favoarea adopției roboticii în restaurante.

McDonald's este doar una dintre francizele care investesc milioane de dolari în tehnologii noi. Chipotle folosește roboți pentru a prepara mâncarea, în timp ce Chick-fil-A a lansat livrarea autonomă în SUA încă din 2023.

Robotica transformă industria restaurantelor și deschide drumul către localuri complet autonome și așa-numitele „bucătării fantomă”, spații gândite exclusiv pentru livrări, fără sală de mese, casieri sau personal de servire.

Tehnologia crește eficiența acestora, prin faptul că facilitează livrarea mai rapidă a comenzilor, extinderea ariei de acoperire și testarea unor idei noi de meniu cu riscuri reduse. Susținute de companii precum Kitchen United sau CloudKitchens, aceste bucătării moderne permit business-urilor să lanseze concepte pop-up, să se extindă în piețe noi și să funcționeze cu costuri minime – fără chirii mari, fără personal numeros și cu cheltuieli operaționale reduse.

Pentru consumatori, toate aceste transformări înseamnă acces la o varietate mai mare de opțiuni alimentare, livrare mai rapidă și siguranța că mâncarea ajunge la ei dintr-un mediu sigur și igienic. Inteligența artificială joacă un rol esențial în acest proces, alimentând sisteme automate de preluare a comenzilor, procesare a plăților și analiză de tip business intelligence. Astfel, erorile umane sunt diminuate, iar serviciile, per total, sunt mai bune.

Un exemplu relevant este Hyper Food Robotics, o companie care contribuie activ la dezvoltarea restaurantelor complet automatizate, capabile să funcționeze non-stop, indiferent de condițiile meteo, fără a fi nevoie să angajeze vreodată un bucătar. Acest model redefinește complet conceptul de restaurant.

Inteligența artificială ajută și lanțurile fast food cu cozile interminabile la drive-thru. Potrivit experților din industrie, sistemele de comenzi cu inteligență artificială pot reduce timpul mediu de servire cu până la 30 de secunde per mașină, un avans important pentru un sector care caută moduri în care să reducă fiecare secundă posibilă.

Nu trebuie să uităm de analizele avansate. Cu fiecare comandă plasată, bucătăriile inteligente învață puțin mai mult. Platformele de business intelligence analizează aceste cifre pentru a optimiza totul, de la inventar la personal. Pot chiar să recomande clienților feluri de mâncare, în funcție de tendințele de consum pe care le depistează.

Întrebarea este cât de pregătiți suntem pentru această nouă lume a tehnologiei. Problema este că viitorul vine cu viteză, iar noi vom privi de pe margine cum roboții și inteligența artificială preiau controlul. Pentru industria restaurantelor, putem spune că este doar începutul…