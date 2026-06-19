Sloganul „Fără penali în funcții publice” a răsunat în România în perioada 2015-2019 la fiecare miting anti-PSD. Era o dedicație a membrilor și simpatizanților USR pentru Liviu Dragnea și membrii PSD despre care DNA sau Poliția informau că au plângeri penale sau că s-a deschis împotriva lor un dosar penal. Într-un final, un celebru magistrat le-a spus useriștilor „Stop!”.

După deciziile magistraților de joi, 18 iunie, în dosarele lui Ciprian Ciucu, primar al Bucureștiului, și Dominic Fritz, primarul Timișoarei, românii au asistat la tot felul de explicații juridice ale reprezentanților USR și PNL pe marginea acestor cazuri. I se explica publicului de ce Ciucu și Fritz nu sunt penali, așa cum, cândva, promovau cu tărie principiul „fără penali în funcții publice”.

Cine a fost cel care le-a ținut lecția de drept ca să facă distincția între o urmărire penală și o condamnare definitivă? Un celebru judecător din perioada menționată, susținător USR și al politicii DNA din perioada Binomului.

Cristi Danileț, magistrat cu o activitate politică prolifică, lecție despre „penalii” politici

Jurnaliștii onești și cu noțiuni juridice au susținut, timp de 3-4 ani cât s-a desfășurat campania „reziștilor”, că o plângere penală sau deschiderea unui dosar penal nu este echivalent cu vinovăția unei persoane.

În septembrie 2018, când fostul judecător Cristi Danileț s-a trezit și el ”inventariat” ca fiind penal pentru că cineva i-a făcut plângere, s-a gândit să lumineze poporul și clasa politică.

De data aceasta, însă, nuanțele juridice sunt altele decât atunci când DNA lucra în forță la inculparea politicienilor, a unor judecători, procurori, avocați și a oamenilor de afaceri, sub conducerea Binomului Kovesi-Coldea.

Penalii nu sunt cei cu „tinichea de coadă”, pusă de DNA. Dragnea a fost dat de exemplu

”Revin la ce debitează unii cu „miile de dosare penale cu magistrați”. Dau un exemplu: actualul Președinte al Camerei Deputaților (n.r. Liviu Dragnea) are un dosar în care e condamnat definitiv, unul în care e condamnat în primă instanță, unul în care e urmărit penal. Statistic, avem trei președinți ai Camerei Deputaților cu dosare penale”, scrie Danileț.

Până la acel moment, niciodată judecătorul Danileț nu a avut grijă la nuanțe. A continuat mesajul scris în 18 septembrie 2018, cu încă un exemplu: ministrul Tudorel Toader.

”Federația Penitenciarelor a făcut plângere penală împotriva ministrului justiției acum o lună. Ieri s-a depus o plângere penală cu privire la modul în care ministrul justiției a dobândit calitatea de notar. Statistic, avem doi miniștri ai justiției cu dosare penale în ultima lună”, scria magistratul de la Cluj.

Desigur, e vorba doar de un singur ministru al Justiței,Tudorel Toader, împotriva căruia nu s-a început nicio urmărire penală, procurorii demarând ancheta ”in rem” în dosarele care au la bază plângerile depuse.

Anterior acestei postări, Cristi Danileț vorbea despre ”penali” și în cazul celor care se trezeau denunțați la Parchet printr-o simplă mărturie sau când pe numele lor se înregistra o plângere penală.

Cristi Danileț, despre momentul în care și el a fost „penal” și concluzia juridică

În al treilea exemplu consemnat în postare, Danileț se referă la propria persoană, la cum a devenit și el ”penal”. Evident, era vorba de ”o tâmpenie”, nu ca la alții!

”Al treilea exemplu: o judecătoare s-a plâns că eu și alți membri CSM am făcut cu ea trafic de persoane, că am chemat-o la CSM să o sancționam. Sigur, ea poate voia să vorbească de traficul rutier căruia fost nevoită să îi facă față în loc să meargă la cabinetul de psihiatrie, dar tâmpenia pusă de ea pe hârtie s-a dus la Parchet, s-a făcut o verificare, s-a dat clasare. Asta înseamnă că am avut dosar penal? Haide, da! Glumim cu astea sau cum?! În fine, conchid: anual toate parchetele din România au în lucru un milion de dosare penale. Să nu spună cineva că avem un milion de români cu dosare penale că îi spun în față că este un prost. Se fac multe plângeri și denunțuri care se înregistrează ca dosare penale, e o formalitate care trebuie îndeplinită și atât”.

Concluzia lecției juridice a fost la finalul postării, ca să înțeleagă toți cei care țipau în Piața Victoriei și în Parlamentul României și pentru care nu a existat niciodată „prezumția de nevinovăție”.

Concluzia juridică

”De aici și până la a spune că cineva are dosar penal - adică există o urmărire penală începută cu privire la el sau că e judecat - e cale lungă. Ca să nu mai spun că are prezumția de nevinovăție până la sfârșitul procesului penal, așa că „a avea dosar penal” nu semnifică nimic dpdv juridic”, a scris discipolul Monicăi Macovei, un fost ministru al Justiției pentru care cel reclamat la procuror era penal din capul locului.

Astăzi, o serie de asociații civice și juridice, susținătoare USR, fac miting de protest împotriva Justiției care a dat decizii defavorabile lui Dominic Fritz și Ciprian Ciucu. Fritz are o decizie finală de la Înalta Curte, în baza anchetei și procesului cu ANI, iar Cristian Ciucu a primit control judiciar de la procurorii DNA, el beneficiind încă de prezumția de nevinovăție.

Sloganul de chemare la lupta democratică de azi este: „Când justiția este pentru unii mumă și pentru alții ciumă, vocile cetățenilor cer dreptate”.