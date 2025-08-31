Social Cum arată hoții mașinii românilor aflați în vacanță în Grecia. Primele imagini cu cei doi







Familia care a rămas fără mașină în Grecia, acum patru zile, a primit o veste bună. Poliția elenă are imaginile cu cei doi hoți.

Pozele celor doi au fost făcute publice de pe o cameră de supraveghere. Amândoi sunt îmbrăcați în negru și au capul acoperit. Până acum, poliția elenă nu a reușit sub nicio formă identificarea locației unde se află mașină.

Cu toate acestea, românii nu își pierd speranța. Pe de altă parte, alți conaționali avertizează despre furturile din zonă.

”Din păcate și noi am pățit-o anul acesta și chiar de 2 ori. Prima oara ne-a spart geamurile din spate stânga și ne-au luat 2 ghiozdane din portbagaj. Dar și-au luat o mare țeapă pentru că nu aveam bani decât haine, 4 telefoane și 4 pachete de țigări. În Salonic, în parcare la un loc de joacă, s-a întâmplat.

După ce am făcut reclamație la poliție în noaptea aceea, a doua zi ne-au sunat să mergem la secție să ne ridicam ghiozdanele pe care le-au găsit aruncate pe un câmp în apropiere intacte, nu au luat nici măcar țigările.

La noi singura pagubă a fost geamul spart pe care pe moment a trebuit să îl înlocuim cu un plexiglas decupat și lipit cu scotch pentru că urma să plecăm spre Atena. A doua oară ne-au desfăcut plexiglasul dar măcar l-au lăsat lângă mașină. Eram fani Grecia și de ceva ani mergem în fiecare an, nu numai în stațiuni. Dar după experiența de anul acesta am spus că luăm o pauza.

Chiar am vorbit cu niște cunoscuți români care sunt stabiliți în Grecia de mulți ani și ne spuneau că în ultimii ani s-au înmulțit considerabil situațiile de genul asta”, a scris cineva la postare. Cert este că din ce în ce mai mulți turiști avertizează legat de acest aspect.