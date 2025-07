Social Călătoria în străinătate cu mașina avariată. Riscurile pe care trebuie să le cunoști







O bară lovită la mașină sau o aripă în aceiași stare vă pot aduce sau nu probleme dacă plecați în vacanță peste hotare. Turiștii care s-au lovit deja de această situație au explicat care este cea mai bună soluție.

O mașină accidentă ușor, în vacanță, niciun risc

Un turist care se află în această situație, mai exact mașina lui este lovită a întrebat pe un grup de călătorii ce să facă. ”Am avut un mic accident în România și urmează să plec în 2 săptămâni în Grecia. Am bara crăpată și aripa ușor îndoită, dar nu pun în pericol siguranța. Durează pana va fi reparată la service. Pot pleca la drum așa? Sau risc vreo amendă?”, a întrebat acesta.

Cei care au trecut prin această situație l-au lămurit pe turist. ”Am fost în Thassos și în Kavala vreo 3 ani la rând cu bara din față spartă. Și cu portiera din spate stânga înfundată. Nu am avut nici o problema cu poliția nici prin Bulgaria, nici prin Grecia”, a comentat cineva.

Cu autovehiculul avariat în 4 țări

”Noi am avut acum ceva ani în urmă un accident destul de urât în Bulgaria, în urma căruia ne-am ales cu stopurile distruse și bara spate avariată urât. Am sunat la un fel de 112 al bulgarilor să anunțăm incidentul și am mers mai departe în concediu in Grecia fără să ne întrebe nimeni ce s-a întâmplat”, a mai explicat o altă persoană.

”Eu am avut accident urât în Grecia pe 1 februarie. Am continuat concediul. De Paște am fost în Halkidiki. Acum 3 săptămâni am fost câteva zile în Turcia (Ayvalik) și de acolo am trecut cu ferry în Lesbos. Și mâine plec în Albania câteva zile și apoi din Lefkada mă duc cu ferry în Itacha . Abia când mă întorc sper să se apuce service-ul de reparație (a venit acum vreo 10 zile acceptul de plată din Grecia). Mergeți liniștit”, a completat un alt turist.