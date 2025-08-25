Social Care este cel mai bun loc de trăit pe planetă. Se află pe lista destinațiilor preferate de români







Clasamentul realizat de Monocle arată care sunt cele mai locuibile orașe ale lumii în 2025. Evaluarea nu se bazează doar pe confortul zilnic, ci evaluează și aspecte esențiale precum infrastructura, siguranța, accesul la servicii medicale, perspectivele economice, bogăția culturală și dinamismul vieții de noapte.

Pe primul loc se află Parisul, un oraș care îmbină farmecul istoric cu un stil de viață urban modern și prietenos cu mediul. Cel mai îndrăgit oraș din Franța are peste 1.000 de kilometri de piste de biciclete, iar autoritățile lucrează constant la extinderea spațiilor verzi.

Calitatea aerului se îmbunătățește treptat, pe măsură ce autoritățile intenționează să planteze aproximativ 170.000 de copaci până în 2026, suplimentar celor 120.000 deja existenți.

Dincolo de aspectele ce țin de partea ecologică, Parisul rămâne un adevărat reper în gastronomie și cultură. Capitala Franței numără 123 de restaurante cu stele Michelin și 136 de muzee, inclusiv unele dintre cele mai vizitate din lume.

Pe poziția a doua se află Madridul, apreciat pentru standardul ridicat al serviciilor medicale, dar și pentru faptul că Spania înregistrează cea mai mare speranță de viață din Europa.

Locul trei este ocupat de Atena, un oraș plin de viață, recunoscut pentru energia și dinamismul său. În continuare, Barcelona se clasează pe locul patru, având peste 2.784 de hectare de spații verzi. Astfel, acesta este considerat unul dintre cele mai prietenoase orașe europene.

Viena și Zürich, clasate pe locurile cinci și șase, se remarcă prin eficiență și organizare urbană. Transportul public funcționează fără probleme, iar locuințele respectă standarde ridicate, plasând ambele orașe printre cele mai bine cotate din Europa pentru calitatea vieții.

Pe locurile următoare, Lisabona se evidențiază prin siguranță, în timp ce Tokyo impresionează prin curățenie și disciplina spațiului urban.

Ciudad de México se situează pe locul șapte, în ciuda unei creșteri rapide a populației cu peste 600.000 de locuitori între 2019 și 2023, o mare parte venind din SUA și Canada.

De asemenea, Tallinn, capitala Estoniei, ocupă locul zece și a fost desemnat „Best for Startups”. Orașul combină calitatea vieții specifice Nordului Europei cu prețuri mult mai accesibile decât cele din Norvegia sau Finlanda.