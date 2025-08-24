International Șefa BCE zice că muncitorii străini au ajutat Europa după pandemie







Creșterea numărului de muncitori străini a avut un rol esențial în reducerea inflației în Europa după pandemie, potrivit președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, potrivit AP News.

Într-un discurs susținut la symposiumul economic de la Jackson Hole, Wyoming, Lagarde a subliniat că aportul acestei categorii a permis țărilor europene să mențină ritmul de creștere economică chiar și în contextul majorării ratelor dobânzilor.

Christine Lagarde a explicat că un factor decisiv în stabilizarea economiei europene l-a reprezentat „creșterea numărului și a ratei de participare a muncitorilor străini”.

În Germania, de exemplu, Produsul Intern Brut ar fi fost cu aproximativ 6% mai mic în 2019 fără contribuția acestora, a precizat președinta BCE.

De asemenea, Spania a beneficiat de creșterea post-pandemică datorită aportului muncitorilor străini, care au permis companiilor să răspundă cererii crescute după stimulentele economice post-pandemie.

Lagarde a adăugat că imigrația poate reprezenta o soluție pe termen lung pentru penuria de forță de muncă cauzată de îmbătrânirea populației native.

Totuși, ea a atras atenția că presiunile politice pot limita fluxurile de muncitori străini în viitor, ceea ce ar putea afecta ritmul de creștere economică.

Potrivit președintei BCE, muncitorii străini reprezentau doar 9% din forța de muncă a Uniunii Europene în 2022, însă au fost responsabili pentru jumătate din creșterea totală a acesteia în ultimii trei ani.

De asemenea, și alte grupuri, precum persoanele în vârstă care au intrat pe piața muncii, au contribuit la menținerea unei rate a șomajului relativ scăzute, de 6,3% în zona euro, comparativ cu o valoare teoretică de 6,6% fără aceste aporturi.

Pe aceeași scenă, guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a subliniat o tendință similară: deși muncitorii străini reprezintă doar 3% din forța de muncă japoneză, ei au fost responsabili pentru jumătate din creșterea recentă a acesteia, arătând că fenomenul nu este limitat la Europa.

Prezența muncitorilor străini are implicații majore asupra economiei europene pe termen lung. Prin suplinirea deficitului de forță de muncă și creșterea producției, această categorie contribuie la temperarea inflației și la evitarea recesiunilor induse de majorarea dobânzilor.

Într-un context regional și global, fluxul de muncitori străini ar putea modela competitivitatea economică a Europei în raport cu Statele Unite sau Japonia, oferind flexibilitate companiilor și stabilitate pe piețele de muncă.