Social Bătălia de la Ikea. Filmul încăierării cu bâte și pari între români și nepalezi







Poliția a deschis un dosar penal după o bătaie generală izbucnită între muncitorii nepalezi și români la fabrica de mobilă Ikea Aramis din Baia Mare, conflictul pornind de la un incident banal, potrivit știripesurse.

Poliția a deschis un dosar penal după o bătaie izbucnită între muncitori nepalezi și români la un furnizor Ikea România, incident petrecut în noaptea de joi spre vineri, în Baia Mare.

Confruntarea a avut loc în fabrica Aramis, cel mai mare producător de mobilă pentru Ikea, și a pornit de la un conflict aparent banal care a degenerat rapid într-o bătaie generală. Potrivit autorităților, mai mulți angajați au fost implicați, iar dosarul vizează infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice.

Incidentul a fost semnalat prin 112 de către un tânăr de 23 de ani, în jurul orei 00.10. La fața locului au intervenit polițiștii, care au descoperit că o dispută între doi angajați , un român și un nepalez, a escaladat rapid. Totul ar fi pornit de la refuzul unui muncitor nepalez de a oferi un borcan cu aracet unui coleg român.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, pentru a identifica toate persoanele implicate. Surse judiciare afirmă că nu este prima bătaie din fabrică, tensiunile dintre angajații români și nepalezi fiind mai vechi și alimentate de nemulțumiri legate de condițiile salariale.

Martorii au relatat că bătaia a implicat zeci de muncitori și s-a desfășurat în mai multe secții ale fabricii. Angajații ar fi folosit bâte și pari găsite la fața locului, iar confruntarea a fost comparată de un martor cu „o bătălie de la Termopile”. Spiritele s-au calmat abia după intervenția paznicilor, înainte de sosirea echipajelor de poliție.

Nemulțumirile românilor ar avea legătură cu faptul că muncitorii nepalezi acceptă salarii mai mici, ceea ce le-ar afecta posibilitatea de a obține creșteri salariale.