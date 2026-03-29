Cum arată fiul lui Arnold Schwarzenegger, care a decis să calce pe urmele tatălui său

Sursa foto: Arnold Schwarzenegger/Facebook
O posibilă continuare a unei moșteniri legendare din culturism prinde contur în Statele Unite, după ce Arnold Schwarzenegger a fost surprins antrenându-și fiul, Joseph Baena, înaintea primei sale competiții, potrivit Fox News.

Momentul, desfășurat într-o sală emblematică pentru acest sport, sugerează apariția unei noi generații care ar putea duce mai departe tradiția familiei.

Joseph Baena, antrenament într-un loc simbolic pentru culturism

Sesiunea de pregătire a avut loc la Gold’s Gym Venice Beach, un loc considerat de mulți drept centrul culturismului mondial. Aici, Arnold Schwarzenegger și-a construit reputația în anii de glorie, iar revenirea sa în rolul de antrenor marchează un moment cu semnificație aparte.

Potrivit imaginilor obținute de Fox News Digital, fostul campion, în vârstă de 78 de ani, a fost implicat activ în pregătirea fiului său, corectând fiecare detaliu al pozițiilor de concurs. De această dată, însă, Schwarzenegger nu a fost în centrul atenției ca sportiv, ci ca mentor.

Ce plan are Donald Trump pentru Iran. Netanyahu dorește extinderea operațiunilor militare în Liban. Live text
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  30 martie 2026. Iran (VI)

Corectarea detaliilor și pregătirea pentru scenă

În timpul antrenamentului, Joseph Baena, în vârstă de 28 de ani, a lucrat la pozițiile specifice culturismului, esențiale pentru competiții. După exercițiile de forță, acesta și-a prezentat forma fizică, executând flexări și posturi sub îndrumarea atentă a tatălui său.

Joseph Baena

Joseph Baena / sursa foto: captură video

Arnold Schwarzenegger a ajustat poziționarea corpului și a intervenit pentru a perfecționa execuția, inclusiv în cazul uneia dintre posturile sale consacrate. Observatorii prezenți în sală s-au adunat în jurul celor doi, urmărind antrenamentul desfășurat cu precizie.

Joseph Baena, un parcurs propriu, dincolo de comparații

Deși asocierea cu numele Schwarzenegger este inevitabilă, Joseph Baena a încercat să își construiască un drum propriu, atât în fitness, cât și în actorie. Acesta a apărut în producții cinematografice, inclusiv în filmul „Gunner”, și a fost prezent pe coperta revistei Men’s Health.

În declarații anterioare pentru Fox News Digital, Baena a vorbit despre procesul personal de dezvoltare: „Este un an important de creștere pentru mine, în care descopăr cine sunt și devin cu adevărat sigur pe mine… încrezător… indiferent de provocări sau de comparații.”

Presiunea numelui și a așteptărilor

Fiul fostului campion a recunoscut și dificultățile care vin odată cu apartenența la o familie cunoscută. „Mesajul pe care am vrut să-l transmit este că există mulți oameni cu părinți foarte realizați… și este înfricoșător. Este înfricoșător să fii comparat cu acești giganți și să simți că trebuie să te ridici la nivelul acestor așteptări”, a spus Baena.

Joseph Baena

Joseph Baena / sursa foto: captură video

Acesta a subliniat că procesul de construire a propriei identități necesită timp și perseverență: „Uneori începi să te îndoiești… Nu funcționează din prima zi.”

Interes crescut pentru Joseph Baena

Activitatea recentă a lui Joseph Baena în mediul online, unde a publicat imagini și videoclipuri din antrenamentele sale, a contribuit la creșterea interesului publicului pentru debutul său în culturism.

Participarea sa la prima competiție este privită ca un moment relevant, atât pentru cariera sa, cât și pentru continuitatea unei tradiții sportive cunoscute la nivel global.

În același timp, implicarea directă a lui Arnold Schwarzenegger în pregătire oferă un context suplimentar acestei etape, sugerând o tranziție simbolică între generații.

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat

