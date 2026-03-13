Ilie Bolojan, despre moștenirea politicienilor: În urma noastră nu rămân conflictele

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, în timpul unei vizite efectuate în județul Bihor, că rezultatele concrete ale administrației sunt cele care contează pentru comunități. Potrivit șefului Executivului, investițiile în educație și sănătate sunt cele care rămân în urma unei guvernări, nu disputele politice sau declarațiile publice.

Declarațiile au fost făcute la evenimentul de recepție finală a lucrărilor realizate la Ambulatoriul din Aleșd și la Liceul Teoretic Constantin Șerban.

În cadrul vizitei, Ilie Bolojan a participat la finalizarea unor proiecte de modernizare care vizează atât infrastructura medicală, cât și pe cea educațională din orașul Aleșd.

Premierul a afirmat că aceste investiții au fost posibile datorită colaborării dintre mai multe instituții și actori implicați în procesul de dezvoltare locală.

„Sunt onorat să particip la finalizarea acestor investiţii şi aş vrea să-i felicit pentru cei care, direct, indirect, oameni din administraţie, constructori, consultanti, finanţatori, au contribuit la finalizarea lor şi la ridicarea standardelor de calitate în învăţământ şi în sănătate în această parte de judeţ. Faptul că cresc condiţiile în care copiii noştri vor învăţa, faptul că în ambulator, în spital, vor fi condiţii mai bune pentru tratarea pacienţilor, este un lucru care ţine de calitatea vieţii şi soluţia pentru aceste îmbunătăţiri (..) sunt o combinaţie între fondurile europene pe care România le are la dispoziţie după intrarea în Uniune şi pe care fiecare administraţie trebuie să facă tot ce este posibil pentru a le accesa, finanţările guvernamentale care au fost generate în aceşti ani, în principal prin Ministerul Dezvoltării, dar nu numai prin Ministerul Dezvoltării, bugetele locale, care şi ele trebuie să contribuie la aceste investiţii şi de multe ori şi investiţiile private. (..) Există şi acest parteneriat între autorităţile locale, companiile private, sistemul de sănătate şi cel de învăţământ. Deci încă o dată vă felicit pe toţi”, a declarat Ilie Bolojan.

„În urma noastră nu rămân declaraţiile politice, nu rămân conflictele (..) rămâne o sală de sport pusă la punct, o sală de clasă unde copiii vin cu plăcere mai mare la şcoală şi un cabinet dotat, la care oamenii îşi pot face analizele şi nu trebuie să meargă la 40-50 de kilometri”, a spus premierul.

