Cum alegi corect o croazieră dacă nu ai mai fost niciodată

Interesul pentru vacanțele pe mare a crescut constant în ultimii ani, iar oferta este tot mai diversă: de la mini-croaziere de câteva nopți, până la itinerarii de peste două săptămâni, pe nave gigantice sau pe vase mai mici. Pentru cineva care nu a mai fost niciodată pe o navă de croazieră, alegerea primei vacanțe poate deveni rapid copleșitoare.

Primul pas este stabilirea unui buget realist și înțelegerea modului în care sunt construite pachetele de croazieră. Potrivit cruisedirect.com, în funcție de companie, prețul de bază poate include doar cazarea și mesele standard sau poate integra și băuturi, acces la anumite restaurante ori credit la bord.

Este important de verificat, înainte de rezervare:

ce mese sunt incluse (mic dejun, prânz, cină, bufet permanent);

dacă băuturile nealcoolice și cafeaua sunt gratuite sau nu;

ce facilități implică costurile suplimentare (restaurante de specialitate, spa, anumite activități).

Pentru o primă experiență, potrivit loveitbookit.com, sejururile de 3–5 nopți, sunt suficient de lungi pentru a înțelege ritmul vieții la bord, fără a bloca un buget prea mare sau un număr mare de zile de concediu.

Cei care știu că le place să petreacă timp pe mare și că se adaptează ușor la spații aglomerate pot opta, încă de la început, pentru itinerarii de 7-10 nopți, în special în zone foarte populare precum Marea Mediterană sau Caraibe. Acestea oferă, de regulă, un echilibru între zilele petrecute în port și zilele petrecute pe mare.

„Sunt multe detalii de avut în vedere, dar printre cele mai importante este cât de lung este itinerariul. Poate începe de la 2-3-4 zile și pot ajunge și până la 14 sau mai mult. Aici turiștii știu cel mai bine cât de mult le place să fie plecați, dar pentru început, recomand un timp mediu, 4-5 zile. De asemenea, tipul cabinei este foarte important, iar ele încep de la cele interioare - fără niciun geam (și cu cel mai bun tarif), urmate de cele cu hublou și cele ideale - cele cu balcon. Alt aspect, mărimea vasului. E direct proporțional și cu facilitățile de la bord”, a explicat Izabella Zekany, travel agent la Zepelin Tour.

Asociația britanică a agențiilor de turism (ABTA) subliniază faptul că, la alegerea unei croaziere, itinerariul contează cel puțin la fel de mult ca nava: unele vacanțe pun accent pe vizitarea orașelor, altele pe peisaje spectaculoase sau pe experiențe culturale specifice.

Câteva opțiuni frecvente:

Marea Mediterană orientală și insulele grecești – accent pe insule, plaje și sate pitorești; un ritm mai relaxat, cu mai mult timp dedicat peisajelor și zonelor de coastă.

Fiordurile norvegiene – recomandate adesea celor care preferă natura, clima mai răcoroasă și peisaje spectaculoase; navigarea prin fiorduri înseamnă, de obicei, mai puțină mișcare a navei, lucru apreciat de persoanele sensibile la rău de mare.

„În funcție de preferințele turistului, Marea Mediterană sau Fiordurile sunt cele mai potrivite destinații pentru o primă croazieră. Mediterana în vest este mai mult focusate pe orare portuare – sentiment de city break, iar în est mai mult pe insule”, a mai spus Izabella Zekany.

Izabella Zekany a explicat că există două variante de a rezerva o croazieră: individual sau pachet.

„Individual înseamnă că rezervi doar croaziera în sine și este responsabilitatea ta să ajungi în portul de îmbarcare și la vas. Tipul pachet este la fel ca la sejururi, un pachet complet: zbor tur-retur, transfer, ghid sau asistență turistică. Practic, cineva se asigură că totul decurge conform planului. Ca situație neprevăzută mă gândesc la croazierele individuale, care au plecarea din port la 17:00 și turistul decide să ia un zbor în dimineața plecării. Dacă din orice motiv zborul are întârziere sau este anulat și turistul nu ajunge la timp la îmbarcare, trebuie să ajungă în următorul port. Poate fi evitat prin a ajunge cu o seară înainte de plecare”, a explicat aceasta.

Perioada aleasă pentru croazieră influențează atât prețul, cât și experiența la bord și în porturi. Pentru Mediterană, de exemplu, lunile iulie-august aduc, de regulă, temperaturi foarte ridicate și porturi aglomerate, în timp ce lunile de primăvară și toamnă vin cu temperaturi mai blânde și tarife mai echilibrate.

„Poate aș evita Mediterana în luna august când este foarte cald și aglomerat. Asta când vine vorba de Europa. Pentru croaziere mai îndepărtate, de urmărit când e sezonul ploios în regiunea respectivă și evitat”, a explicat Izabella Zekany.

Un alt element important pentru o primă experiență fără surprize neplăcute îl reprezintă costurile suplimentare de la bord. Pe lângă tariful de bază, pasagerii pot plăti pentru:

excursii organizate în porturi;

restaurante de specialitate;

băuturi alcoolice și uneori nealcoolice;

servicii de spa și tratamente;

internet;

fotografii profesionale, jocuri sau activități speciale.

Pentru gestionarea bugetului, recomandările frecvente sunt: stabilirea unei sume maxime destinate cheltuielilor la bord, verificarea zilnică a contului de cabină și limitarea serviciilor suplimentare la ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare călător.