Cum a susținut-o Smiley pe Gina Pistol când a aflat că nu poate avea copii

Artistul Smiley s-a dovedit a fi un adevărat suport în ceea ce o privește pe Gina Pistol, atunci când acesteia i s-a spus că nu poate avea copii.

Cântărețul a povestit la un podcast momentul în care Gina Pistol, soția lui, i-a spus că nu poate avea copii. Artistul a explicat că nicio secundă nu s-a lăsat descurcat de acea veste. Din contră, a avut grijă să-și încurajeze și partenera în acest sens. La momentul la care a aflat că nu poate avea copii, cei doi nu erau căsătoriți.

Cu toate acestea, Smiley nu a făcut niciun pas înapoi. |A fost un copil dorit, dar nu a fost planificat. Adică, Ginei cumva nu i s-a dat nicio șansă să rămână gravidă”, și-a început artistul povestirea.

În aceste condiții,interpretul i-a explicat că nu este nimic pierdut. Din contră, dacă va fi să fie se va întâmpla. I-a cerut Ginei, însă, să aibă răbdare.

„Și eu i-am spus atunci, când mi-a zis treaba asta, i-am spus: ai răbdare, nu e după noi. Chiar nu e după noi. Dacă este să se întâmple treaba asta, se va întâmpla. Și cred că atunci nu m-a crezut. Și lucrurile s-au așezat într-un moment în care ea a fost pregătită pentru asta”, a mai povestit solistul.

Între timp, Gina a născut o fetiță sănătoasă tun, care are deja câțiva anișori. Iar prezentatoarea și-a revenit și la silueta de dinainte de naștere. Cei doi s-au căsătorit când copilul lor avea doi ani. Practic sunt o familie unită și fericită, asta chiar dacă Gina a născut la aproape 40 de ani.

Iar medicii la acel moment nu îi dădeau foarte multe șanse de reușită. Iată că divinitatea a avut alt plan, iar prezentatoarea a devenit mamă destul de repede după ce a aflat că nu poate rămâne însărcinată.