Probleme în paradis. Smiley, nemulțumit de alegerile făcute de Gina Pistol

Gina Pistol a mărturisit că nu se lasă impresionată de trendurile vestimentare și preferă să investească în haine confortabile, adesea achiziționate la reduceri sau din magazine second-hand. Ea a mărturisit că această alegere îl nemulțumește pe Smiley, care și-ar dori să o vadă mai feminină și mai atentă la noile tendințe din sfera modei.

Prezentatoarea show-ului „MasterChef” provine dintr-o familie modestă și a învățat de mică valoarea banilor. Obiceiul de a economisi și de a nu cheltui inutil face parte din stilul ei de viață, chiar dacă situația financiară actuală îi permite să nu mai fie nevoită să facă economii.

„Să știi că soțul meu când m-a văzut că plec mi-a zis: „Iar te-ai îmbrăcat ca un băiețel?”. Vrea și el să mă vadă mai feminină. Am niște blugi de la Alexander Wang cred. I-am găsit la reducere. Să știi că eu țin foarte mult cu casa și când mi se pune pata pe vreun obiect vestimentar, până nu îl găsesc la prețul pe care vreau eu, nu mă las, chiar dacă îl găsesc la SH. Și pe cămașa asta am dat foarte puțin pentru că am luat-o la mâna a doua', a declarat Gina Pistol pentru cancan.ro.

Deși apare mereu aranjată în fața publicului, Gina Pistol a demonstrat că dincolo de imagine se află o femeie curajoasă și determinată. În 2016, vedeta a parcurs unul dintre cele mai faimoase pelerinaje din lume, Camino de Santiago, un traseu de aproximativ 800 de kilometri, desfășurat pe parcursul a 30 de zile, adesea în condiții meteo dificile.

În tot acest timp, Gina Pistol a dormit în hosteluri și s-a descurcat doar cu câteva schimburi de haine purtate în rucsac.

Camino de Santiago, sau Drumul lui Iacob, începe la poalele Pirineilor, în Franța, și străbate nordul Spaniei până ajunge la Santiago de Compostela.

„Cel mai greu mi-a fost când a trebuit să merg două zile pe o ploaie rece de munte. Trebuie să mergi mai departe, oricât de greu ţi-ar fi. Cel mai frumos… cel mai frumos a fost drumul, cu tot ceea ce mi-a oferit el. M-am întors cu câteva lecţii învăţate. Lecţia nr. 1: mi-a fost greu în primele zile, când mă cocoşa greutatea rucsacului. Am învăţat că n-am nevoie să car multe lucruri (inutile) după mine. Ai nevoie de foarte puţine. Lecţia nr. 2: seara mă dureau gleznele, călcâiele şi fiecare oscior din talpă. Făceam în medie 25 km zilnic (aveam zile când mergeam 22-24 km şi zile de 34-38 km)”, povestea ea.

De asemenea, acela a fost momentul în care prezentatoarea a înțeles că nu se află într-o competiție cu nimeni.

„Lecţia nr. 3: NU EŞTI ÎN COMPETIŢIE CU NIMENI. Fiecare are drumul lui de parcurs. N-am plecat la drum cu gândul să învăţ ceva anume, însă mi-au fost testate rezistenţa fizică, răbdarea, înţelegerea. Pe drumul acesta îţi testezi limitele fizice şi psihice”, mai spunea vedeta.