Monden

Probleme în paradis. Smiley, nemulțumit de alegerile făcute de Gina Pistol

Comentează știrea
Probleme în paradis. Smiley, nemulțumit de alegerile făcute de Gina PistolGina Pistol și Smiley, mai fericiți ca niciodată. Sursa foto: captură Youtube
Din cuprinsul articolului

Gina Pistol a mărturisit că nu se lasă impresionată de trendurile vestimentare și preferă să investească în haine confortabile, adesea achiziționate la reduceri sau din magazine second-hand. Ea a mărturisit că această alegere îl nemulțumește pe Smiley, care și-ar dori să o vadă mai feminină și mai atentă la noile tendințe din sfera modei.

Hainele, motiv de ceartă între Gina Pistol și Smiley

Prezentatoarea show-ului „MasterChef” provine dintr-o familie modestă și a învățat de mică valoarea banilor. Obiceiul de a economisi și de a nu cheltui inutil face parte din stilul ei de viață, chiar dacă situația financiară actuală îi permite să nu mai fie nevoită să facă economii.

„Să știi că soțul meu când m-a văzut că plec mi-a zis: „Iar te-ai îmbrăcat ca un băiețel?”. Vrea și el să mă vadă mai feminină. Am niște blugi de la Alexander Wang cred. I-am găsit la reducere. Să știi că eu țin foarte mult cu casa și când mi se pune pata pe vreun obiect vestimentar, până nu îl găsesc la prețul pe care vreau eu, nu mă las, chiar dacă îl găsesc la SH. Și pe cămașa asta am dat foarte puțin pentru că am luat-o la mâna a doua', a declarat Gina Pistol pentru cancan.ro.

Gina Pistol

Gina Pistol. Sursa foto: Instagram

Experiență de neuitat pe Camino de Santiago

Deși apare mereu aranjată în fața publicului, Gina Pistol a demonstrat că dincolo de imagine se află o femeie curajoasă și determinată. În 2016, vedeta a parcurs unul dintre cele mai faimoase pelerinaje din lume, Camino de Santiago, un traseu de aproximativ 800 de kilometri, desfășurat pe parcursul a 30 de zile, adesea în condiții meteo dificile.

Serialul de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. A ajuns în topuri imediat
Serialul de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. A ajuns în topuri imediat
România susține mutarea făcută de Trump în Venezuela. Anunțul făcut de ministrul de Externe
România susține mutarea făcută de Trump în Venezuela. Anunțul făcut de ministrul de Externe

În tot acest timp, Gina Pistol a dormit în hosteluri și s-a descurcat doar cu câteva schimburi de haine purtate în rucsac.

Gina Pistol, despre traseul dificil pe care l-a parcurs

Camino de Santiago, sau Drumul lui Iacob, începe la poalele Pirineilor, în Franța, și străbate nordul Spaniei până ajunge la Santiago de Compostela.

„Cel mai greu mi-a fost când a trebuit să merg două zile pe o ploaie rece de munte. Trebuie să mergi mai departe, oricât de greu ţi-ar fi. Cel mai frumos… cel mai frumos a fost drumul, cu tot ceea ce mi-a oferit el. M-am întors cu câteva lecţii învăţate. Lecţia nr. 1: mi-a fost greu în primele zile, când mă cocoşa greutatea rucsacului. Am învăţat că n-am nevoie să car multe lucruri (inutile) după mine. Ai nevoie de foarte puţine. Lecţia nr. 2: seara mă dureau gleznele, călcâiele şi fiecare oscior din talpă. Făceam în medie 25 km zilnic (aveam zile când mergeam 22-24 km şi zile de 34-38 km)”, povestea ea.

De asemenea, acela a fost momentul în care prezentatoarea a înțeles că nu se află într-o competiție cu nimeni.

„Lecţia nr. 3: NU EŞTI ÎN COMPETIŢIE CU NIMENI. Fiecare are drumul lui de parcurs. N-am plecat la drum cu gândul să învăţ ceva anume, însă mi-au fost testate rezistenţa fizică, răbdarea, înţelegerea. Pe drumul acesta îţi testezi limitele fizice şi psihice”, mai spunea vedeta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:39 - Amna, amintiri din copilărie. „Bucătăria se închidea la 6, punct”
22:29 - Serialul de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. A ajuns în topuri imediat
22:21 - Tragedia din Elveția. Povestea fotbalistului care a intrat în flăcări pentru a-și salva iubita
22:14 - România susține mutarea făcută de Trump în Venezuela. Anunțul făcut de ministrul de Externe
22:06 - Romică Țociu, la un pas să rămînă fără carnet. La ce tertip a apelat și cum l-a uimit și pe polițist
21:55 - Trump critică acțiunile lui Putin în războiul din Ucraina: „Ucide prea mulți oameni”

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale