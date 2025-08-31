Monden Cum a ajuns DiCaprio să joace în Titanic. A avut o relație tensionată cu regizorul







Leonardo DiCaprio a devenit faimos în întreaga lume grație rolului său din Titanic, însă puțini știu cum a ajuns să joace în acest film și cum s-a înțeles cu colegii de platou. În 1996, James Cameron căuta un actor tânăr și talentat pentru a-l interpreta pe Jack Dawson în Titanic.

DiCaprio, în vârstă de 21 de ani la acea vreme, era deja cunoscut pentru rolurile sale din Romeo + Juliet și What’s Eating Gilbert Grape. Inițial, actorul n-a vrut să joace în Titanic și a fost convins cu greu să meargă la audiții. Într-o întâlnire cu Cameron, el a refuzat să citească scena sa romantică, spunând că nu face asta.

Cameron a insistat, explicând importanța rolului și a filmului, iar DiCaprio a cedat, impresionându-l pe regizor cu interpretarea sa.

Pe platourile de filmare, DiCaprio a avut o relație strânsă cu Kate Winslet, care o interpreta pe Rose. Cei doi au devenit buni prieteni și au menținut o legătură puternică de-a lungul anilor. Winslet a fost chiar cea care l-a convins pe actor să accepte rolul, demonstrându-i că este partenerul ideal pentru ea în acest proiect.

El a fost descris de colegele sale de platou ca fiind un coleg de încredere și amuzant. De exemplu, Alexandrea Owens-Sarno, care a jucat rolul Cora, a povestit că DiCaprio era „foarte drăguț” cu ea, aducându-i sandvișuri și făcându-i cu ochiul între filmări. Aceasta a adăugat că actorul și-a petrecut timpul jucându-se cu sora ei mai mică, arătându-și latura jucăușă și prietenoasă.

Lansat în 1997, Titanic a fost un succes imens, devenind cel mai bine vândut film al tuturor timpurilor la acea vreme, cu încasări de peste 2 miliarde de dolari. Rolul lui Jack Dawson l-a transformat pe DiCaprio într-o vedetă internațională.

Cu toate acestea, DiCaprio a recunoscut că această faimă rapidă a fost copleșitoare. El a spus că „viața mea s-a transformat în lucruri care nu aveau legătură cu actoria”.

După lansarea Titanic, actorul a devenit un adevărat fenomen internațional. Rolul său de Jack Dawson l-a transformat într-un simbol al romantismului și al tinereții pentru milioane de spectatoare din întreaga lume.

El a început să primească scrisori, cadouri și apeluri telefonice din toate colțurile lumii. S-au înregistrat adevărate cozi la cinematografe pentru a-l vedea pe actor, iar ziarele și revistele de modă scriau constant despre el și fanele sale.

Revista People și alte publicații l-au inclus de mai multe ori în topurile celor mai atractivi bărbați și „Sexiest Men Alive”. Popularitatea sa a crescut rapid, iar paparazzii l-au urmărit la fiecare apariție publică. DiCaprio a mărturisit în interviuri că era copleșit de mesajele fanelor, unele fiind extrem de insistente, și că a fost nevoie să învețe să gestioneze această presiune fără a-și pierde echilibrul.