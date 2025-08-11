Politica Culisele tensiunilor din coaliție. Scântei ce pot arunca guvernarea în aer







Mihai Fifor a declarat luni că PSD a intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate și construcție politică, însă dacă această guvernare se transformă în scandal și confruntare, social-democrații nu mai au ce căuta în Coaliție. Afirmația a fost făcută în contextul tensiunilor din coaliție, care pun sub semnul întrebării viitorul colaborării dintre partidele aflate la putere.

Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, a făcut această declarație într-un mesaj public transmis luni pe Facebook, în care a insistat asupra necesității maturității politice și a respectului reciproc în relațiile dintre partenerii de guvernare. „PSD cere respectarea Acordului politic: nu vom mai susține în Parlament nicio decizie majoră a Guvernului care nu este agreată prin consens în Coaliție”, a subliniat Fifor.

Acesta a explicat că susținerea investițiilor rămâne o prioritate fermă pentru social-democrați, considerând că acestea reprezintă motorul dezvoltării economice și sursa locurilor de muncă.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei ședințe tensionate a Biroului Permanent Național al PSD, în care liderii social-democrați și-au exprimat nemulțumirile privind blocajele guvernamentale și distribuția responsabilităților în coaliție.

Fifor a reproșat, de asemenea, comportamentul reprezentanților USR, pe care i-a acuzat că încearcă să falsifice realitatea politică și că au manifestat un „gest de dispreț total” față de lege și față de partenerii de guvernare

În cadrul aceleiași ședințe, PSD a pus pe masă opțiunea ieșirii de la guvernare, însă a subliniat că aceasta rămâne o soluție de ultimă instanță. Potrivit lui Mihai Fifor, obiectivul principal al social-democraților este să facă guvernarea să funcționeze și să evite blocajele politice care afectează stabilitatea țării.

Liderul PSD Arad a precizat că negocierile privind prioritizarea investițiilor sunt deschise, dar renunțarea la proiectele deja asumate nu va fi acceptată. Oficialii USR au respins acuzațiile de sabotaj și au reafirmat angajamentul față de colaborarea guvernamentală, însă divergentele pe teme cheie rămân un obstacol major în funcționarea Executivului.

Poziția exprimată de Mihai Fifor reflectă tensiunile profunde care există în prezent în coaliția de guvernare, iar perspectiva unei eventuale ieșiri a PSD de la guvernare este un semnal de alarmă pentru stabilitatea politică a României.

Luni, 7 august, a avut loc o ședință cu sociali-democrații pentru a decide viitorul Coaliției. Președintele iinterimar PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democrații vor susține Guvernul, în continuare, dacă le vor fi îndeplinite toate condițiile. La finalul ședintei, s-a luat decizia, în unanimitate, ca PSD să nu mai participe în viitor la ședintele Coaliției de Guvernare.