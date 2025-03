Politica Cristian Terheș: TikTok a suspendat sute de mii de conturi spam, legate de alegerile prezidențiale din 2024







Europarlamentarul Cristian Terheș, președinte al PNCR și candidat la prezidențialele din 2024, a prezentat în ședința din cadrul Comisiei speciale a Parlamentului European pentru Scutul Democrației (EUDS) din 17 februarie 2025, un comunicat oficial al TikTok. În cadrul raportului, se arată că sute de mii de conturi au fost suspendate pentru activități de spam legate de alegerile prezidențiale din România, multe dintre acestea proveneau din Turcia.

Cristian Terheș: Am cerut anularea primului tur al alegerilor din cauza voturilor ilegale

Europarlamentarul a declarat că a fost primul candidat din România care a depus o plângere la Curtea Constituțională cerând anularea primului tur al alegerilor, invocând că un candidat a primit ilegal voturi de la un altul.

„Eu am fost, în fapt, candidatul prezidențial din România care a depus plângerea inițială la Curtea Constituțională a României cerând anularea primului tur al alegerilor prezidențiale nu pentru toate aceste alegații care au fost menționate, ci pentru faptul că unul dintre candidați a primit, în mod ilegal, voturi de la un alt candidat.

Aceasta a fost o problemă în secțiile de votare. Dar al doilea [motiv] se referea la domnul acesta, Călin Georgescu. Problema pe care am invocat-o nu avea nimic de-a face cu Rusia, ci cu faptul că, în primul rând, a declarat zero cheltuieli în timpul campaniei, ceea ce nu are niciun sens, iar, în al doilea rând, clar a avut o campanie online care a încălcat legea română”, a declarat Cristian Terheș.

Peste 400.000 de conturi spam, blocate

Acesta a precizat că, deși platforma a susținut că nu existau probleme, TikTok a anunțat ulterior că peste 400.000 de conturi spam au fost blocate.

„În principal, acea campanie a fost pe TikTok. Imediat după primul tur al alegerilor ați avut aici, în parlament, o dezbatere cu TikTok. [Tiktok] inițial a spus că nici o neregulă nu a avut loc în timpul alegerilor [din România].

Câteva zile mai târziu, totuși, pe 6 decembrie, TikTok a publicat un comunicat de presă în care au menționat ce au descoperit până în acel moment, 6 decembrie 2024. Și au spus că, după o anchetă mai aprofundată, citez: “au eliminat 115.000 de conturi false doar din România și au blocat peste 400.000 de conturi spam”, a precizat europarlamentarul.

Cristian Terheș: TikTok a descoperit o rețea din Turcia de 4.453 de conturi care viza publicul român

Acesta a menționat că TikTok a actualizat raportul privind alegerile din România deoarece platforma a descoperit o rețea de 4.453 de conturi din Turcia.

„Au continuat ancheta. Pe 17 decembrie anul trecut și-au actualizat raportul inițial și au spus că, pe lângă ceea ce au găsit deja, au eliminat alte 92.000 de conturi false, în plus față de blocare a încă 33.000 de conturi.

Acum, iată ceva interesant ce TikTok a găsit și a publicat pe 17 decembrie. Și citez: “o rețea de 4.453 de conturi cu 8.800 de urmăritori, care a operat din Turcia și a vizat publicul român”.Cine au fost aceste conturi care au fost operate din Turcia, aș dori să întreb invitații”, a mai adăugat acesta.

În total, peste 300.000 de conturi false blocate pe TikTok

Europarlamentarul a specificat că pe 7 ianuarie, TikTok a blocat 116.000 de conturi spam și a eliminat 59.000 de conturi, ajungând la peste 300.000 de conturi false.

„Au actualizat din nou comunicatul de presă pe 7 ianuarie anul acesta, și au spus următoarele: în plus, au blocat 116.000 de conturi spam și au eliminat 59.000 de conturi suplimentare. Așadar, avem peste 300.000 de conturi false care spam-au TikTok.

Așadar, întrebarea este, ce anume, și îi întreb pe oaspeții noștri, ce anume se poate face și nu fusese făcut deja pentru a preveni asta? Problema nu este că Călin Georgescu a mers în anumite comunități și a făcut campanie. Era dreptul lui. Ce se poate face pentru a preveni [spam-ul]? Mulțumesc”, a declarat acesta, potrivit biroului de presă al Europarlamentarului Cristian Terheș.