Monden Cristian Rizea luat în râs de internauți legat de Adelina Pestrițu. “Vorbești prostii”







Cristian Rizea continuă seriile de „dezvăluiri”, de data aceasta despre lumea mondenă la care nu pare să se priceapă, potrivit internauților. Aceștia l-au luat la rost legat de noile afirmații și Adelina Pestrițu.

Fostul deputat a început să-și extindă aria dezvăluirilor în sensul monden. Drept urmare a făcut mai multe afirmații despre Adelina Pestrițu. “Te ardeai pe 3,4,5 mii de euro. Mai, Adelino, aveai prețuri bune de atunci, vezi tu. Astea cu Bianca și Daniela au venit după pe tarife din astea. Au ridicat ele cota, după. Bravo, Adelino, 3,4,5 mii de euro e bine.

Mai știu eu de una miss de la Timișoara care venea la Buzoianu la Nisa. Ca am turnat-o în aeroport. O lua șoferul, i-o ducea lui Buzoianu. Ca vorbeau băieții, era și Puiu Popoviciu și Elan era, ziceau: ce face Buzoianu, ne strică prețurile a chemat- o pe Roxana Ungureanu pe 5.000 de euro.

O dată pe lună o chema la Monaco. Noi dădeam 2.000 și acum a venit Buzoianu cu 5.000. Speak a găsit-o pe boxe la Ibiza. Știu că a fost și cu Vârciu”, a explicat Rizea, în timp ce soția ii mai șoptea.

Doar că internauții l-au cam prins la cotitură! “Vorbești prosti! Nu Speak a dat-o jos de pe boxă, ci Vârciu”, a scris unul dintre ei. “A început Rizea șantajele, școlit la Monaco băiatul, unde e mama șantajelor”, a scris și un alt comentator. “Așa si ?? Fac ce vor, dar cine este ăsta să vorbească de ele ???”, l-a luat la rost altul.

“Bă, dar nu îl mai leagă odată să scăpăm de el”, a mai comentat cineva. “Nu dă nimeni în Spania pe femei 3-4000, poate un turist străin să o închirieze 1 lună”, a conchis un alt personaj. Cert este că Adelina Pestrițu nu i-a răspuns pe internet, dar probabil îl va da în judecată, așa cum a făcut și în alte rânduri.