Monden

Cristian Rizea luat în râs de internauți legat de Adelina Pestrițu. “Vorbești prostii”

Cristian Rizea luat în râs de internauți legat de Adelina Pestrițu. “Vorbești prostii”
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Cristian Rizea continuă seriile de „dezvăluiri”, de data aceasta despre lumea mondenă la care nu pare să se priceapă, potrivit internauților. Aceștia l-au luat la rost legat de noile afirmații și Adelina Pestrițu.

Rizea pierde din credibilitate

Fostul deputat a început să-și extindă aria dezvăluirilor în sensul monden. Drept urmare a făcut mai multe afirmații despre Adelina Pestrițu. “Te ardeai pe 3,4,5 mii de euro. Mai, Adelino, aveai prețuri bune de atunci, vezi tu. Astea cu Bianca și Daniela au venit după pe tarife din astea. Au ridicat ele cota, după. Bravo, Adelino, 3,4,5 mii de euro e bine.

Rizea

Rizea/ Sursa foto Captură video

Mai știu eu de una miss de la Timișoara care venea la Buzoianu la Nisa. Ca am turnat-o în aeroport. O lua șoferul, i-o ducea lui Buzoianu. Ca vorbeau băieții, era și Puiu Popoviciu și Elan era, ziceau: ce face Buzoianu, ne strică prețurile a chemat- o pe Roxana Ungureanu pe 5.000 de euro.

O dată pe lună o chema la Monaco. Noi dădeam 2.000 și acum a venit Buzoianu cu 5.000. Speak a găsit-o pe boxe la Ibiza. Știu că a fost și cu Vârciu”, a explicat Rizea, în timp ce soția ii mai șoptea.

Cine i-a pus de fapt capac Elenei Udrea. Personajul e unul secundar, cel putin până acum
Cine i-a pus de fapt capac Elenei Udrea. Personajul e unul secundar, cel putin până acum
Muraru, dezvăluiri despre contractul de lobby pentru Simion
Muraru, dezvăluiri despre contractul de lobby pentru Simion

“A început Rizea șantajele”

Doar că internauții l-au cam prins la cotitură! “Vorbești prosti! Nu Speak a dat-o jos de pe boxă, ci Vârciu”, a scris unul dintre ei. “A început Rizea șantajele, școlit la Monaco băiatul, unde e mama șantajelor”, a scris și un alt comentator. “Așa si ?? Fac ce vor, dar cine este ăsta să vorbească de ele ???”, l-a luat la rost altul.

“Bă, dar nu îl mai leagă odată să scăpăm de el”, a mai comentat cineva. “Nu dă nimeni în Spania pe femei 3-4000, poate un turist străin să o închirieze 1 lună”, a conchis un alt personaj. Cert este că Adelina Pestrițu nu i-a răspuns pe internet, dar probabil îl va da în judecată, așa cum a făcut și în alte rânduri.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:39 - Cine i-a pus de fapt capac Elenei Udrea. Personajul e unul secundar, cel putin până acum
17:28 - Muraru, dezvăluiri despre contractul de lobby pentru Simion
17:17 - Ciprian Ciucu, atac la „noii patrioți” care n-au habar de istoria României și blamează Franța
17:04 - „Cazul Georgescu” se repetă la Chișinău. Poliția semnează un acord cu TikTok pentru a bloca conturile suspecte
16:54 - Andrei Muraru vrea să se întoarcă în țară: Nu mi-am propus niciodată să devin ambasador de carieră
16:43 - Fosta lui Gabi Bădălău nu se mai ascunde. Claudia Pătrășcanu și-a asumat relația pe care o are

Proiecte speciale