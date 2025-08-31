Monden Rizea recunoaște că el și Bodi au dat-o la pace. Implicațiile lui Coldea în afacerile musculosului







Zvonurile potrivit cărora Alex Bodi l-ar finanța ocazional pe Rizea pentru ca acesta să nu divulge informații, par să prindă contur. Fostul deputat a precizat că a avut o discuție cu musculosul, dar desigur nu a adus vorba de bani, doar de informații.

Fostul politician a făcut mai multe precizări, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora el ar primi bani de la Bodi. Desigur că sumele nu ar fi date tocmai cu inimă bună, ci ca Rizea să nu facă anumite dezvăluiri. Cu toate acestea, fostul politician spune că are într-adevăr informații, dar că a vorbit cu Bodi și nu e nimic acolo ilegal.

”Am vorbit, mă, cu Bodi. Am spus că am primit niște informații pe mail. Am avut într-adevăr astfel de informații pe mail. Acolo mi s-au spus niște lucruri legat de Bodi și de crypto, dar și de Joseph și de tot. Și mi-a explicat omul, a auzit.

Am spus aici că vreau să mă elucidez și m-a sunat omul mi-a lăsat imediat număr de telefon, văd că toată lumea se uită. Dacă spun o frază, mamă imediat primesc informații”, a explicat Rizea pe Tik Tok.

Surprinzător sau nu, în discuția cu Alex Bodi, Rizea mai invocă un nume faimos, pe cel al generalului Coldea. ”Mi-a dat omul mesaj, uite ăsta e numărul meu, te rog sună-mă să-ți explic, ca să știi cum stau lucrurile. Să nu fii dezinformat. Și da, mi-a dat dreptate, mi-a spus că sunt aia cu ochii pe mine, că am informații corecte.

Dar să-ți explic: asta ne-a furat, ăsta a fost angajatul nostru, după aia am aflat că e omul lui Coldea, că ați dat și voi. Mi-a spus omul tot, tot”, a încheiat Rizea pe un ton împăciuitor. Că i-a spus tot sau nu, nu știm, pentru că fostul politician a decis să nu-i dezvăluie secretele musculosului. Cel puțin nu încă, dacă nu cumva se supără pe el dintr-un motiv sau altul.