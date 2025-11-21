Cristian Hotoboc, președintele PALMED, explică de ce are România nevoie de un sector medical privat puternic

La începutul lui 2025, Cristian Hotoboc a fost ales vicepreședinte al Uniunii Europene a Spitalelor Private (UEHP), un moment ce confirmă rolul tot mai activ al României în discuțiile despre calitatea și sustenabilitatea serviciilor medicale private. În calitate de președinte al PALMED, organizația care reprezintă principalii furnizori privați de servicii medicale din țară, Hotoboc coordonează proiecte ce vizează investiții în spitale, tehnologii avansate, digitalizare și politici publice coerente.

Unul dintre cele mai importante momente ale ultimilor ani pentru PALMED a fost organizarea, în 2024, a Galei Europene a Spitalelor Private (European Private Hospital Awards), un eveniment desfășurat în premieră în România. Cristian Hotoboc vorbește despre această ediție ca despre un reper nu doar pentru organizație, ci pentru întregul sector. „A fost un moment de referință pentru PALMED și pentru sistemul medical privat din România”, afirmă președintele patronatului. El subliniază că „evenimentul a reunit reprezentanți ai sistemelor de sănătate din 12 state membre ale Uniunii Europene, confirmând rolul activ al României în dialogul european privind excelența și sustenabilitatea serviciilor medicale private”.

În 2025, PALMED își concentrează eforturile pe consolidarea stabilității în sistemul de sănătate și pe creșterea transparenței în procesul de decizie. Cristian Hotoboc consideră că aceste elemente sunt fundamentale într-un sector puternic afectat de schimbări politice dese. „PALMED continuă să fie un partener de dialog responsabil și constructiv al autorităților, promovând politici publice echilibrate și predictibile, în beneficiul pacienților și al furnizorilor privați”, explică el. Patronatul a fost inclus de Revista Capital în „Top Performeri din Sănătate” 2025, ocazie cu care președintele PALMED a analizat realizările recente și direcțiile pe termen lung.

Activitatea PALMED se bazează pe un dialog permanent cu autoritățile centrale și locale, iar obiectivele declarate se concentrează pe reforma sistemică și pe colaborare între sectoare. Potrivit lui Cristian Hotoboc, PALMED urmărește „consolidarea colaborării public–privat, asigurarea unui cadru legislativ echitabil și creșterea calității și accesibilității serviciilor medicale”. El descrie organizația drept una „orientată spre soluții și sustenabilitate”, cu o abordare pragmatică în fața provocărilor din sistem.

În ceea ce privește dificultățile majore întâmpinate în ultimii ani, Hotoboc nu se ferește să vorbească deschis despre contextul politic și administrativ. „Cea mai mare provocare rămâne instabilitatea instituțională, determinată de schimbările frecvente ale miniștrilor sănătății și ale președinților CNAS”, spune liderul PALMED. Fluctuațiile din conducerea instituțiilor au impact direct asupra continuității proiectelor, impunând reluarea constantă a negocierilor și reconstrucția relațiilor de lucru.

Întrebat cum vede evoluția organizației în următorii zece ani, președintele PALMED formulează o viziune fermă și optimistă. „Peste zece ani, PALMED va fi exact așa cum își doresc membrii săi – o organizație puternică, coerentă și implicată”, declară Cristian Hotoboc care subliniază apoi că patronatul va continua să reprezinte cu integritate interesele furnizorilor privați și să contribuie la modernizarea sistemului medical românesc.

Sectorul medical privat se confruntă cu presiuni constante, de la instabilitatea legislativă, până la nevoia de a menține un echilibru între sustenabilitatea economică și calitatea actului medical. Cristian Hotoboc explică faptul că PALMED urmărește cu atenție toate schimbările, pentru a preveni apariția dezechilibrelor între sectorul public și cel privat. „PALMED acționează constant pentru ca schimbările legislative să nu creeze dezechilibre între sectorul public și cel privat”, subliniază el.

Cristian Hotoboc consideră că sistemul medical românesc se află într-un moment de tranziție accelerată. Investițiile în infrastructură, digitalizare și formarea resurselor umane pot remodela radical serviciile de sănătate în următorul deceniu, cu o condiție esențială, aceea a stabilității legislative. „Privim viitorul cu încredere și optimism”, afirmă președintele PALMED. „Dacă va exista coerență legislativă și predictibilitate, sistemul medical poate deveni un exemplu de echilibru între eficiență, accesibilitate și calitate”, subliniază el.