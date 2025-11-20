Delphi Economic Forum a debutat la București: lideri europeni și internaționali au trasat direcțiile pentru energie, investiții, digitalizare și dezvoltare sustenabilă

Delphi Economic Forum, una dintre cele mai influente platforme independente de dialog strategic din Europa, a organizat săptămâna aceasta prima sa ediție la București, reunind peste 30 de lideri din energie, finanțe, administrație publică, tehnologie, instituții internaționale și mediul de afaceri. Evenimentul, găzduit la Muzeul Național de Artă al României, a consolidat rolul României ca hub regional de reflecție și cooperare pe teme economice, digitale și geopolitice.

Ediția de la București a marcat și prima vizită oficială în România, în ultimii ani, a Directorului Executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, unul dintre cei mai influenți experți la nivel global în energie și securitate energetică.

„Am avut întâlniri cu preşedintele țării, cu primul ministru și cu ministrul Energiei. Am discutat despre oportunități și despre cum poate România să se apropie mai mult de piaţa internaţională de energie. În curând sper că vom putea să împărtășim nişte veşti bune legate de AIE şi România, în ideea unei apropieri instituționale”, a declarat Fatih Birol, în cadrul Delphi Economic Forum.

România – ultimul pas către arhitectura instituțională a statelor dezvoltate

Aderarea la OECD a fost una dintre temele dominante. Oficialii prezenți la Delphi Economic Forum au subliniat că au evidențiat faptul că România se află în etapa finală a evaluărilor, iar integrarea în OECD este esențială pentru modernizarea administrației și creșterea încrederii investitorilor.

Stabilitate, investiții și competitivitate – priorități pentru mediul economic

Reprezentanții instituțiilor financiare și ai companiilor internaționale au arătat că predictibilitatea fiscală și de reglementare, precum și dialogul constant cu mediul privat, sunt decisive pentru atragerea investițiilor pe termen lung. România a fost descrisă drept o piață emergentă cu potențial semnificativ în regiune.

Energia și securitatea regională – rol strategic pentru România

Discuțiile au evidențiat potențialul României de a deveni un nod regional important în tranziția energetică europeană. Interconectările, modernizarea rețelelor și proiectele din Marea Neagră au fost abordate ca piloni ai securității energetice în Europa de Sud-Est.

Inteligența artificială și infrastructura digitală – motorul competitivității

Transformarea digitală, adoptarea tehnologiilor AI și necesitatea unui cadru legislativ solid au fost abordate transversal, accentul fiind pus pe dezvoltarea competențelor, pe investiții în infrastructură și pe rolul telecomunicațiilor ca principală coloană vertebrală a economiei moderne.

ESG și economia circulară – de la conformare la avantaj competitiv

Sustenabilitatea a fost abordată ca parte integrantă a strategiei de business. Economia circulară, transparența și trasabilitatea devin criterii definitorii pentru finanțare, credibilitate și performanță în plan internațional.

Mircea Abrudean, Președintele Senatului României: „Aderarea la OECD este echivalentul unei certificări internaționale pentru un stat modern. România a primit recent o evaluare pozitivă, iar responsabilitatea noastră este să transformăm reformele de pe hârtie în realități și să rămânem un partener predictibil.”

Luca Niculescu, Secretar de Stat și Coordonator Național pentru procesul de aderare la OECD, Ministerul Afacerilor Externe: „OECD nu este clubul țărilor bogate, ci comunitatea statelor care împărtășesc valori precum transparența și guvernanța eficientă. Este pasul firesc după NATO și Uniunea Europeană.”

Martin Bijsterbosch, Deputy Head, Euro Area External Sector Division, Directorate-General Economics, Banca Centrală Europeană: „Provocările actuale ne arată că stabilitatea economică trebuie consolidată constant. Reducerea deficitelor și întărirea instituțiilor sunt esențiale pentru reziliență.”

Florin Zaharia, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor:„Investitorii nu se tem de taxe, ci de instabilitate. Rolul nostru este să creăm un mediu în care companiile și tinerii să poată investi cu încredere.”

George Agafiței, Director of Regulatory & Institutional Affairs, PPC România: „Sistemul energetic trece prin schimbări profunde: o infrastructură proiectată acum zeci de ani trebuie astăzi să susțină o rețea mult mai încărcată, apariția prosumatorilor și obiective climatice ambițioase. Investițiile în infrastructură și o coordonare reală între stat, reglementator și mediul privat sunt esențiale pentru ca România să rămână competitivă și conectată la evoluțiile energetice ale regiunii.”

Alexandra Olaru, Director Legal & External Affairs, Vodafone România: „Potențialul inteligenței artificiale este uriaș, dar pentru a-l valorifica avem nevoie de investiții continue în infrastructură și de un cadru legal stabil.”

Gemma Webb, CEO & President, RetuRO Sistemul de Garanție-Returnare: „Economia circulară înseamnă colaborare. Transparența, deschiderea și trasabilitatea au fost esențiale pentru construirea încrederii în Sistemul de Garanție-Returnare.”

Rene Scholten, Chief Financial Officer, Interamerican: „România a ieșit în evidență ca o oportunitate excelentă de investiție datorită ritmului de dezvoltare, cadrului de reglementare tot mai solid și potențialului pieței locale. Pentru investitori, stabilitatea și un mediu de supraveghere puternic sunt esențiale, iar îmbunătățirile din ultimii ani ne-au oferit încrederea necesară pentru a investi aici.”

Carmina Fusté, Managing Director Philip Morris România: „Transformarea și inovația necesită investiții mari, dar pentru ca ele să fie posibile avem nevoie de un cadru stabil, predictibil și bazat pe reglementări realistei. Companiile își asumă riscurile, creează locuri de muncă și generează valoare, însă doar un mediu stabil și o colaborare corectă cu autoritățile pot transforma România într-un adevărat centru regional de export și dezvoltare", a declarat Carmina Fusté, Managing Director Philip Morris România.

Discuțiile purtate la prima ediție Delphi Economic Forum de la București au arătat că România se află într-un moment în care deciziile de politică publică, investițiile și ritmul reformelor vor cântări mai greu ca oricând. Energia și digitalizarea rămân zonele cu cea mai mare miză strategică, iar adoptarea standardelor OECD și a criteriilor ESG devine decisivă pentru credibilitate și acces la finanțare.

Prezența Delphi Economic Forum la București confirmă că România intră tot mai vizibil în cercul european al dezbaterilor despre securitate energetică, competitivitate și transformare tehnologică, un semnal că rolul țării în regiune se consolidează.

Ediția de la București a fost organizată în parteneriat strategic cu agenția Oxygen și cu sprijinul partenerilor principali Vodafone și Philip Morris. Susținători ai evenimentului: Anytime, Rețele Electrice, RetuRO, Vista Bank, Olympus, AVAX și Garanti BBVA.