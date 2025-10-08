Cristela Georgescu, despre clopotele de la Buftea: Părintele a simțit durerea unui fiu al bisericii

Cristela Georgescu a vorbit despre incidentul de la Biserica Sfintei Mucenice Varvara din Buftea, unde un preot ar fi tras clopotele în momentul în care Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a ajuns la sediul poliției pentru semnarea controlului judiciar.

„Am învățat de la sfinții noștri părinți că orice vorbă în plus este o rugăciune în gând în minus. Doresc să spun neapărat că eu nu îl cunosc, deocamdată, pe părintele Mihail decât de la televizor, și din aceste acțiuni defăimătoare de linșaj mediatic la care este supus de câteva ore”, a declarat Cristela Georgescu pentru Realitatea.net.

Cristela Georgescu a explicat că preotul a primit vizita lui Călin Georgescu conform datoriei sale de preot: „La Buftea, părintele Mihail a întâmpinat un fiu al bisericii ortodoxe la biserică, deci și-a făcut datoria de preot. Care este de fapt acuza care i se aduce părintelui Mihail? Că s-au tras clopotele, dar nu se știe de către cine. Poate aceste clopote au fost trase pentru durerea și pentru suferința unui popor întreg.”

Cristela a explicat că sunetul clopotelor nu este doar pentru momente de bucurie, ci și pentru durere:

„Poate unii nu știu sau poate nu-și dau seama, însă clopotele nu se trag doar cu ocazii de bucurie, la nuntă, la botez, ci și la necaz, la durere. Sunetul clopotului este un strigăt de durere. E o rugăciune ridicată spre cer. Și spunea părintele nostru Arsenie Papacioc: Bătaia clopotelor cheamă viii, plânge morții și împrăștie furtunile de orice fel, chiar și pe cele sufletești.

Au o trăire aparte, au acest har al simțirii durerii din oameni. De aceea uneori, când ai inima grea și alegi să vorbești cu un preot pe care poate nu l-ai cunoscut niciodată, ai sentimentul acela că poate te cunoaște de o viață, și poate că și părintele Mihail, fiind un om al rugăciunii, a simțit durerea și a realizat greutatea de pe sufletul unui fiu al bisericii ortodoxe, persecutat politic și hărțuit nu pentru că a făcut răul, ci pentru că și-a dorit să facă binele”.