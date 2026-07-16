Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, afirmă că actuala criză politică a fost gestionată greșit încă de la început, susținând că cele două condiții impuse de președinte pentru formarea unui nou guvern au redus considerabil opțiunile de negociere, potrivit declarațiilor făcute în emisiunea „Subiectul zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Antonescu consideră că excluderea unei colaborări cu AUR și respingerea din start a scenariului alegerilor anticipate au restrâns spațiul de manevră al șefului statului într-un moment în care România traversează o perioadă de blocaj politic.

În opinia sa, aceste decizii influențează și modul în care evoluează negocierile pentru desemnarea unui guvern cu puteri depline.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a declarat că președintele și-a limitat singur posibilitățile de acțiune prin stabilirea unor condiții considerate de el arbitrare.

„Eu cred că de la început s-a pornit greșit. (...) Cele două condiții pe care le-a fixat în mod destul de arbitrar președintele la început, și anume să nu participe sub nicio formă AUR la guvernare, nici măcar cu voturi pentru a sprijini investirea unui guvern, și a doua, în niciun caz alegeri anticipate, cred că aceste două condiții i-au îngustat enorm câmpul deciziei”, a declarat Crin Antonescu.

Potrivit fostului lider liberal, această abordare a lăsat loc unui joc politic în care atât echipa condusă de Ilie Bolojan, cât și AUR încearcă să își consolideze poziția.

Crin Antonescu a comentat și scenariul organizării de alegeri anticipate, despre care a spus că nu este susținut de principalele partide aflate în negocieri, respectiv PSD, PNL și USR.

În opinia sa, un asemenea scrutin ar putea modifica raportul de forțe din Parlament, însă nu ar garanta formarea unei majorități stabile fără implicarea PSD. Totodată, fostul lider liberal apreciază că o competiție electorală anticipată ar putea conduce la creșterea influenței AUR.

„Alegerile anticipate nu pot fi excluse pentru că ele sunt prevăzute de orice Constituție, ca ieșire tocmai din asemenea situații”, a afirmat Antonescu.

El a adăugat că imposibilitatea formării rapide a unui guvern cu puteri depline menține actualul executiv într-o poziție de interimat, ceea ce prelungește perioada de incertitudine politică.

În cadrul aceleiași emisiuni, Crin Antonescu a comentat și cele două nominalizări făcute de președinte pentru funcția de prim-ministru.

Referindu-se la desemnarea lui Eugen Tomac, fostul lider liberal a susținut că aceasta a fost făcută în baza unor promisiuni primite de șeful statului. În ceea ce privește nominalizarea lui Adrian Veștea, Antonescu consideră că președintele a încercat să producă un efect politic major, însă inițiativa nu și-a atins scopul.

„A doua oară, prin desemnarea lui Adrian Veștea, președintele a vrut să dea o lovitură, spectaculoasă ce-i drept, care a eșuat”, a spus acesta.

Potrivit lui Antonescu, evaluările pe care președintele le-a făcut înaintea desemnării nu au corespuns realității politice, iar rezultatul a reprezentat „un eșec usturător”, cu efecte asupra întregului proces de formare a unui nou guvern.

Declarațiile fostului lider liberal vin într-un context în care negocierile pentru formarea unui executiv cu puteri depline continuă, iar scenariile privind viitorul guvern și eventualele alegeri anticipate rămân în centrul dezbaterii politice.

Antonescu susține că toate opțiunile prevăzute de Constituție ar trebui analizate înainte ca actualul blocaj să se prelungească.