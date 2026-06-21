Crin Antonescu, atac dur la Bolojan. PNL, „casă ocupată abuziv”

Fostul președinte PNL Crin Antonescu lansat acuzații dure la adresa actualei conduceri, spunând că situația actuală din partid seamănă cu ocuparea abuzivă a unei case vechi de un grup de nomazi. El l-a acuzat pe Ilie Bolojan că e cel care le-a deschis ușa și le-a oferit acestora acces la conducerea partidului.

„Nu știu cum să formulez ca să fie civilizat, dar în același timp și expresiv. Știți că se mai întâmplă cu unele case vechi, încă bune, care sunt ocupate abuziv de grupuri de nomazi. Asta s-a întâmplat cu PNL-ul. Dar atenție! Unul dintre locuitorii legitimi ai casei, unul dintre vechi proprietari, avea cheia și i-a băgat acolo”, a declarat Crin Antonescu.

Întrebat dacă astăzi PNL a fost preluat de o anumită tabără politică, Antonescu a oferit aceeași comparație neobișnuită, susținând că partidul a fost transformat chiar de actualul președinte.

Fostul președinte al partidului a precizat că se referea la Ilie Bolojan și că a avut, încă de la început, o revelație tristă despre direcția în care acesta vrea să ducă PNL.

Referitor la rețeaua de influență din spatele noii conduceri, Antonescu a vorbit despre un „sistem” pe care l-a numit generic „Coldea-Kovesi”. El a precizat că nu știe dacă persoanele respective sunt implicate direct.

Antonescu a menționat oamenii aduși de Ilie Bolojan în jurul său, atât în guvern, cât și recent în conducerea partidului, numind actuala generație de liberali „bolojeniști de prima și a doua generație”.

„Aceștia ar trebui să întrunească două criterii: să fie fie «băsiști pe vremuri», fie «haștagi astăzi», și să fie mediocri”, a afirmat el.

Întrebat despre acuratețea acestei caracterizări, Antonescu l-a dat ca excepție pe Ciucu, precizând că, oricât l-ar critica, acesta nu era un om mediocru.

Referitor la gestul său similar din trecut, când l-a susținut pe Klaus Iohannis, Antonescu a recunoscut că liderii politici recurg uneori la astfel de mecanisme legale pentru a-și asigura susținere internă.

Întrebat dacă există o înțelegere ascunsă la Cotroceni prin care Bolojan și-ar păstra partidul în schimbul unui guvern PSD, Antonescu a respins ideea, spunând că nu este treaba lui ce face Bolojan cu propriul partid.

Despre șansele Guvernului Veștea, fostul lider PNL s-a declarat sceptic, precizând că un eventual eșec nu ar fi al lui Veștea sau al PSD, ci al președintelui Nicușor Dan.