Crin Antonescu, după validarea PNL: N-am pretenția că sunt vreun salvator







Crin Antonescu, a cărui candidatură la prezidențiale a fost validată astăzi de PNL, a declarat la ședința Consiliului Național că nu ar fi avut nicio scuză să refuze bătălia pentru Cotroceni.

Crina Antonescu a rememorat situația din 2013, când a fost reales președinte al Partidul Național Liberal.

Cel mai scurt discurs din viață

"Acum puțin mai bine de 10 ani, tot în această clădire, președintele partidului nostru, Mircea Ionescu Quintus, mi-a pus o întrebare procedural: Candidezi?

Atunci am urcat la tribună și am ținut cel mai scurt discurs din viața mea, constând într-o singură silabă: DA.

Au trecut 10 ani și astăzi sunt cumva din nou chemat să răspund aceleiași întrebări. Și răspunsul meu nu poate fi decât același", a spus candidatul PNL.

"Răspunsul meu este DA"

Crin Antonescu a declarat că nu a putut să stea deoparte de bătălia politică, dar că nu se consideră neapărat un salvator.

"Bătălia care stă în fața noastră, bătălia pentru această țară și destinul ei, bătălia pentru minte, pentru sufletul, pentru viitorul pe trei generații.

Au fost deja descrise de oamenii care au vorbit clar, așa cum trebuie vorbit despre acest lucru.

Nu pot sta deoparte. Răspunsul meu este DA. Nu poți face altfel. Nu am avut și nu am nicio pretenție că sunt vreun salvator sau neapărat necesar, singurul care poate conduce această bătălie.

Nu am avut și nu am această pretenție. Dar nu am deci o scuză dacă dumneavoastră și alții îmi cereți acest lucru. Nu am nicio scuză să refuz", a mai spus el.

România este sub risc

Crin Antonescu a mai afirmat că nu s-a așteptat la o astfel de conjunctură politică.

"Bătălia pe care urmează să o dăm și în fruntea căreia mă puneți, dacă mă puneți, este una pe care n-o banuiam.

La care nu ne-am așteptat. Tot ce a făcut România bine este pus în discuție și este sub risc", a declarat candidatul la președinție.