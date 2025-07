Social Crima din Mureș. Băiețelul femeii ucise de Emil Gânj a aflat că și-a pierdut mama







Tragedia care a îngrozit o țară întreagă lasă în urmă o durere greu de exprimat în cuvinte. Anda, tânăra de doar 23 de ani ucisă cu brutalitate în Mureș, nu a fost singura victimă a lui Emil Gânj. Crima a lăsat un copil de doar șase ani fără mamă, iar rana pierderii abia începe să se facă simțită în sufletul lui.

Criminalul din Mureș, de negăsit

Băiețelul Andei, aflat acum în grija bunicii și a unei mătuși, a aflat recent vestea că mama lui nu se va mai întoarce. Timp de aproape două săptămâni, rudele au încercat să-l ferească de realitate, însă momentul dificil al adevărului nu a putut fi amânat la nesfârșit.

Copilul, prea mic pentru a înțelege sensul pierderii, își copleșește familia cu întrebări dureroase, la care nimeni nu știe cum să răspundă. Între timp, Emil Gânj, principalul suspect în această crimă șocantă, este încă în libertate.

Mobilizare în întreg județul

Deși autoritățile au mobilizat peste 400 de polițiști, jandarmi și voluntari în căutările sale, bărbatul rămâne de negăsit, alimentând tensiunea și durerea familiei îndoliate.

Mătușa băiatului a relatat că micuțul nu încetează să întrebe de mama lui. Pentru a-l ajuta să facă față absenței acesteia, rudele i-au spus că mama i-a trimis un mesaj: să fie ascultător, să aibă grijă de bunica și de mătușa Camelia, să meargă la școală și să fie puternic.

„Mi-a spus că îi e foarte greu fără mami, că vrea să vină mami înapoi. Sunt nişte cuvinte la care nu ne găsim răspunsul. Ne pune niște întrebări la care nu putem să îi mai răspundem, nu știm cum să îi mai răspundem”, a spus mătușa băiatului, potrivit cancan.ro.

Deși au trecut aproape două săptămâni de la crima care a șocat județul Mureș, Emil Gânj, principalul suspect în uciderea tinerei Anda, rămâne de negăsit. Autoritățile desfășoară zilnic ample operațiuni de căutare, mobilizând peste 400 de polițiști, jandarmi și voluntari, însă bărbatul pare să fi dispărut fără urmă.

Noi detalii despre crima din Mureș

În ultimele zile, anchetatorii au primit un posibil indiciu: un cioban a declarat că l-ar fi întâlnit pe Emil Gânj. În ciuda eforturilor depuse de oamenii legii, autorul crimei din Mureș este în continuare liber.

„Eu când l-am văzut, am fugit. El se ridică, zice nu te apropia la mine, la 30-40 de metri, că te pun jos. Când am auzit m-am îndepărtat de el. Atunci, el o luat distanță cam de 50 de metri de mine, a stat lângă un pârâu, s-o uitat în stânga și-n dreapta și o dat să vină către mine. Și atunci eu am fugit”, a povestit el.

Anchetatorii au reconstruit în detaliu modul în care Emil Gânj a comis crima, iar de opt zile acesta este căutat intens de o forță de peste 400 de polițiști, jandarmi și voluntari. Pentru informații care să conducă la capturarea sa, autoritățile au oferit o recompensă de 5.000 de euro.

Filmul tragediei

Incidentul tragic a avut loc în dimineața zilei de 8 iulie 2025, în jurul orei 08:50. Profitând de absența patrulei de poliție care proteja locuința victimei, Gânj a forțat intrarea în curte și a spart cu toporul geamurile termopan ale ușii și ferestrelor, încercând astfel să pătrundă în casă.

În acel moment, în interior se aflau mama Andei, fratele mai mic al tinerei și fiul ei, în vârstă de șase ani, care au încercat să se adăpostească. La un moment dat, ușa a fost deschisă, iar agresorul a intrat cu forța, trecând pe lângă cei prezenți, care au fugit să se pună în siguranță.

„Emil Gânj s-a înarmat din timp cu toporul, a așteptat în mod deliberat plecarea echipajului de poliție și a acționat cu sânge rece. A ales cu grijă momentul atacului, demonstrând că și-a planificat în detaliu crima”, a spus mama victimei.