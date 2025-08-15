Social Crimă acoperită timp de șapte ani. Patru persoane, inclusiv primarul din Frumușica, arestate







Republica Moldova. Primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, tatăl acestuia, un medic legist și încă un complice au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată pe 15 august de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, în urma solicitării procurorilor.

Potrivit procurorilor, cei patru sunt învinuiți că, în urmă cu șapte ani, au ucis în bătaie un bărbat exploatat prin muncă la ferma primarului. Dosarul ar fi fost mușamalizat, iar până în prezent nimeni nu fusese tras la răspundere.

„Îmi pare rău de ce se întâmplă, pentru că eu nu sunt vinovat absolut de nimic, pun mâna pe inimă și dau jurământ că nu sunt vinovat cu nimic. - Dar cum comentați acuzațiile? Cine credeți că vrea să vă facă rău? - Sunt confuz, nu cunosc. - Nu aveți nici un bănuit? Cine v-ar putea face asta? - La moment sunt confuz, nu cunosc”, a subliniat primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu.

Procurorul de caz, Ion Brânza, a invocat în instanță, la solicitarea măsurii de arest preventiv, riscul ca inculpații să intimideze martorii, întrucât „toate persoanele sunt din aceeași localitate”. De asemenea, a menționat riscul eschivării de la proces, având în vedere gravitatea faptei. Până acum, anchetatorii au audiat fiica victimei și au acumulat mai multe probe relevante.

Soția victimei, Iulia Cujbă, a declarat că a evitat să vorbească despre tragedie, temându-se pentru propria siguranță.

„Mă temeam să nu mă bată și pe mine. El m-a chemat la dânsul în cabinet și mi-a zis că mă va da în judecată, iar eu: de ce să mă dai în judecată? De atâta că matele mă vorbești la lume. Pe când eu n-am făcut niciun rău, n-am ucis niciun om, nimic n-am făcut rău”, susține femeia.

Primarul din satul Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu a fost reținut de polițiști pentru un omor comis încă în 2018. Pe lângă ales, polițiștii i-au reținut pe tatăl suspectului, un medic legist și un consătean.

Tatăl primarului și medicul legist l-ar fi ajutat pe Victor Boicu să mușamalizeze cazul prin falsificarea expertizei. De asemenea, consăteanul a fost complice la bătaia, care s-a soldat cu decesul unei persoane.

Acesta l-ar fi omorât în bătaie pe un muncitor de la ferma sa de vaci pentru faptul că a scăpat animalele într-un lan de grâu. Victima, ca și alți muncitori, era dintr-o familie nevoiașă, iar în timpul incidentului ar fi fost în stare de ebrietate. Presa scrie că omorul ar fi avut loc chiar în prezența rudelor victimei. Alesul le-ar fi cerut să nu spună nimic despre crimă și le-a promis în schimb că le va oferi sprijin și ajutor financiar.

În prezent, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii, au reluat ancheta în baza unei sesizări depuse recent de rudele victimei, care au oferit noi detalii despre circumstanțele crimei.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bărbatul era exploatat prin muncă la o fermă ce aparținea primarului de atunci. Victima a fost bătută cu cruzime, decesul survenind în urma maltratărilor.

Pentru a obține probe concludente și a începe investigațiile, autoritățile au dispus deshumarea victimei. De asemenea și efectuarea unei noi expertize medico-legale. Rezultatele au confirmat că moartea a fost provocată de violențe.

Conform presei locale, Victor Boicu este de profesie profesor de educație fizică și deține inclusiv centură neagră la taewwando. Totodată, a practictat boxul și a participat la competiții de forță.

Boicu a ajuns în politică în anul 2015, când a fost și ales primar pentru prima dată, din partea Partidului Democrat. Boicu a candidat în 2023 la alegerile locale din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. A câștigat al treilea mandat cu o diferență de doar 2 voturi față de contracandidatul său de la Mișcarea Respect Moldova.

Partidul Acțiune și Solidaritate a transmis că i-a retras sprijinul politic primarului localității, reținut în dosarul de omor. Decizia a fost luată de Biroul Permanent Național al formațiunii.

„Acesta nu a fost niciodată membru PAS, deși la ultimele alegeri locale a candidat din partea formațiunii”, au precizat reprezentanții PAS.

Ancheta este în desfășurare. Oamenii legii continuă să adune probe și să stabilească toate circumstanțele cazului.