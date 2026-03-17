Creșterile fulger de la pompe nu pot fi controlate. Ministrul Economiei nu are soluții la probleme

Creşterea preţurilor la motorină şi benzină a devenit un subiect central pe agenda autorităţilor române, în contextul tensiunilor geopolitice şi al fluctuaţiilor puternice de pe piaţa energetică globală. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat luni seară că Guvernul monitorizează atent evoluţia preţurilor şi că deciziile vor fi analizate periodic, în funcţie de situaţia economică şi de evoluţiile de pe pieţele internaţionale.

Oficialul a subliniat că, în actualul context,nu pot fi adoptate măsuri rapide care să producă efecte pe termen lung, deoarece piaţa combustibililor este marcată de fluctuaţii semnificative. Potrivit ministrului, executivul va discuta săptămânal această problemă în cadrul şedinţelor de Guvern, pentru a evalua impactul economic şi pentru a decide ce măsuri sunt potrivite în fiecare etapă.

Ministrul Economiei a explicat că autorităţile nu pot interveni imediat prin măsuri care să rămână în vigoare pentru perioade lungi de timp, deoarece situaţia de pe piaţa combustibililor este extrem de volatilă.

„Există un impact al acestei creşteri de preţuri. Întregul Guvern discută şi va discuta săptămânal la şedinţele de Guvern care este măsura potrivită pentru acea săptămână în funcţie de evoluţia situaţiei. Cert e că la ce fluctuaţie există astăzi nu poţi să iei din scurt măsuri care vor rămâne pe luni sau ani de zile. De aceea, situaţia se monitorizează în timp real, la nivelul în special al Ministerului de Finanţe, Ministerului Energiei, premier”, a declarat Irineu Darău.

Potrivit ministrului, monitorizarea permanentă a pieţei este esenţială pentru a evita decizii care ar putea avea consecinţe negative asupra economiei.

Irineu Darău a recunoscut că majorarea preţurilor la combustibili are un impact direct asupra economiei şi asupra costurilor suportate de populaţie şi de companii. Cu toate acestea, el a subliniat că măsurile care ar putea fi adoptate trebuie analizate cu atenţie pentru a nu produce efecte negative pe termen lung.

„Trebuie să găsim soluţii, însă fără ca acestea să afecteze în rău economia pe termen lung”, a spus ministrul Economiei.

Oficialul a precizat că în acest moment nu pot fi făcute predicţii clare privind evoluţia preţurilor la carburanţi sau durata acestei perioade de instabilitate.

Întrebat despre posibile scenarii privind evoluţia preţurilor la motorină şi benzină, Irineu Darău a declarat că autorităţile preferă să analizeze datele economice şi să ia decizii în funcţie de evoluţia reală a pieţei.

„Cred că este cazul să monitorizăm impactul economic, preţurile, şi să luăm măsuri din aproape în aproape. În economie nu se poate lucra cu scenarii politice”, a afirmat ministrul Economiei.

El a subliniat că deciziile trebuie fundamentate pe date economice şi pe analize ale instituţiilor responsabile.

Ministrul Economiei a fost întrebat şi ce soluţie concretă ar propune pentru a gestiona această situaţie. Irineu Darău a răspuns că nu doreşte să formuleze concluzii înainte de a avea toate informaţiile necesare.

„Încă o dată, am auzit unele declaraţii populiste. Dincolo de a propune soluţii pe luni sau ani de zile, noi trebuie să găsim câte o soluţie, o bucăţică de soluţie în fiecare săptămână. Aceasta este abordarea corectă, pentru că altfel riscăm să dezechilibrăm mult mai multe lucruri în economie”, a declarat Irineu Darău.

Potrivit ministrului, adoptarea unor măsuri radicale într-un moment de volatilitate ar putea crea dezechilibre economice suplimentare.

Creşterea preţurilor la motorină şi benzină are loc pe fondul tensiunilor geopolitice şi al crizei energetice generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Războiul cu Iranul a afectat pieţele energetice globale şi a provocat fluctuaţii puternice ale preţului petrolului.

Mai multe state încearcă să limiteze impactul economic al creşterii preţurilor la energie. Unele guverne au recurs la măsuri precum plafonarea preţurilor la combustibili, restricţionarea exporturilor de produse petroliere sau introducerea unor programe de economisire a energiei.

Pe plan internaţional, autorităţile caută soluţii pentru a face faţă efectelor economice ale crizei energetice. Unele state au adoptat măsuri drastice pentru a limita consumul sau pentru a stabiliza piaţa combustibililor.

Aceste măsuri variază de la intervenţii directe asupra pieţei, până la recomandări adresate populaţiei pentru reducerea consumului de energie.

În unele cazuri, autorităţile au lansat chiar campanii de economisire a energiei, încurajând utilizarea transportului public sau reducerea consumului de electricitate în clădirile de birouri.

Guvernul României susține că încearcă să menţină un echilibru între protejarea economiei şi evitarea unor intervenţii care ar putea distorsiona piaţa.

Autorităţile susţin că evoluţia preţurilor la combustibili este monitorizată constant de instituţiile responsabile, în special de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Energiei.

Potrivit declaraţiilor oficiale, deciziile vor fi luate în funcţie de evoluţiile de pe piaţa internaţională a petrolului şi de impactul asupra economiei interne.