Bursa de Valori București a deschis ședința de tranzacționare de vineri, 3 iulie, cu creșteri ale principalilor indici, continuând evoluția pozitivă înregistrată în ultimele luni.

În primele aproximativ 20 de minute de la deschiderea pieței, indicele BET, cel mai important indicator al Bursei de Valori București, era în creștere cu 0,73%.

De la începutul anului 2026, acesta a acumulat un avans de aproape 40%, iar comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut câștigul depășește 83%.

Evoluția este urmărită cu atenție de investitori deoarece indicele BET reflectă performanța celor mai importante și mai tranzacționate 20 de companii listate la Bursa de Valori București.

Atunci când acesta crește, înseamnă, în general, că valoarea acestor companii se apreciază și că piața transmite un semnal pozitiv.

Nu doar indicele BET a început ziua în creștere. Cei mai importanți indicatori ai pieței de capital românești au înregistrat, la rândul lor, evoluții solide atât în ședința de vineri, cât și pe parcursul întregului an.

Indicele BET-TR, care ia în calcul atât evoluția prețului acțiunilor, cât și dividendele plătite investitorilor, a acumulat un avans de 43,75% de la începutul anului și de peste 90% în ultimele 12 luni.

În același timp, BET-XT, care urmărește cele mai lichide 30 de companii listate la bursă, a crescut cu aproape 39% în acest an.

Printre cele mai bune rezultate se remarcă și indicele BET-NG, care reunește companiile din domeniul energiei și utilităților. Acesta a urcat cu peste 43% de la începutul anului, semn că sectorul energetic continuă să fie unul dintre motoarele pieței de capital din România.

Singurul indice cu o evoluție mai modestă rămâne BET-FI, care urmărește fostele societăți de investiții financiare și Fondul Proprietatea. Chiar și acesta afișează însă un câștig de aproape 17% în 2026.

Pe piața AeRO, destinată în special companiilor mai mici și aflate în dezvoltare, evoluția a fost aproape neschimbată în debutul ședinței, însă indicele dedicat acestui segment rămâne pe plus în acest an.

La începutul ședinței, cele mai mari creșteri au fost înregistrate de acțiunile OMV Petrom, care au urcat cu 1,38%. Au urmat Digi Communications, MedLife, BRD Groupe Société Générale și Banca Transilvania, toate cu aprecieri moderate.

Și acțiunile Antibiotice Iași și Transelectrica au înregistrat creșteri ușoare.

De partea cealaltă, cea mai mare scădere din indicele BET a fost consemnată de Cris-Tim Family Holding, ale cărei acțiuni au pierdut peste 5% în debutul ședinței. Fondul Proprietatea a înregistrat un recul redus, în timp ce acțiunile Aquila Part Prod Com au rămas la același nivel ca în ședința precedentă.

Creșterea principalilor indici arată că piața de capital românească își menține direcția pozitivă începută la începutul anului. Deși valorile acțiunilor se modifică permanent în funcție de tranzacțiile realizate și de contextul economic, evoluțiile din ultimele luni indică un interes ridicat pentru companiile listate la Bursa de Valori București.

Pentru investitori, aceste rezultate reprezintă un semnal că piața continuă să traverseze o perioadă favorabilă, chiar dacă fiecare ședință de tranzacționare poate aduce fluctuații de la o zi la alta.