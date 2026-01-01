Social

Covid-19 lasă urme în creier și după ce te simți complet vindecat. Nou studiu

Sursa foto: Pixabay.com
Covid-19 nu afectează doar plămânii, ci poate avea și consecințe pe termen lung asupra creierului, chiar și la persoanele care se consideră complet vindecate. Un studiu recent realizat în Australia oferă dovezi că infecția cuSARS-CoV-2 poate provoca modificări detectabile la nivel cerebral, cu potențial impact asupra funcțiilor cognitive și neurologice.

Covid-19 nu afectează doar plămânii

Cercetarea a fost coordonată de Centrul Național pentru Neuroimunologie și Boli Emergente (NCNED) din cadrul Universității Griffith și a folosit tehnici avansate de rezonanță magnetică (RMN) pentru a evalua sănătatea creierului la participanți care au avut Covid-19. Rezultatele au fost comparate cu cele ale unor persoane care nu au fost infectate cu virusul.

Covid-19

Covid-19. Sursa foto: Miguel Á. Padriñán/ Pixabay

Analiza a relevat schimbări clare în structura și chimia creierului, inclusiv în substanța cenușie și substanța albă, regiuni esențiale pentru memorie, atenție și funcții cognitive. Modificările au fost observabile nu doar la persoanele cu simptome prelungite post-Covid, ci și la cei care se considerau complet recuperați.

„Analiza RMN a evidențiat modificări semnificative ale substanțelor chimice din creier, ale intensității semnalului și ale structurii țesutului cerebral, chiar și la participanții care nu mai prezentau simptome”, a explicat dr. Kiran Thapaliya, autorul principal al studiului.

Ce au descoperit cercetătorii

Studiul a arătat, de asemenea, că modificările din țesutul cerebral erau corelate cu severitatea simptomelor la pacienții cu sindrom post-Covid. Aceasta sugerează că efectele virusului asupra sistemului nervos central pot persista mult timp după ce infecția acută s-a vindecat.

COVID-19, laborator

COVID-19, laborator. Sursa foto. Pixabay

Cercetări anterioare au indicat că SARS-CoV-2 poate persista în creier și poate deregla activitatea neuronilor, existând ipoteze că acest fenomen ar putea genera schimbări similare celor observate în boala Alzheimer, atât în creier, cât și în retină.

Monitorizarea pe termen lung, necesară

Autorii studiului subliniază că aceste rezultate contribuie la o mai bună înțelegere a problemelor cognitive raportate după Covid-19, cum ar fi dificultățile de memorie și concentrare, care pot apărea la săptămâni, luni sau chiar ani după infecție.

Cercetarea a oferit date importante despre modul în care virusul afectează sistemul nervos central și evidențiind necesitatea monitorizării pe termen lung a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2.

Proiecte speciale