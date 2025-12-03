Monden

Corina Dănilă despre regizori: Nu se gândesc la mine când își doresc o distribuție

Comentează știrea
Corina Dănilă despre regizori: Nu se gândesc la mine când își doresc o distribuțieSursa foto: Corina Dănilă/Facebook
Din cuprinsul articolului

Celebra Corina Dănilă a povestit la o emisiune televizată faptul că nu prea primește roluri în filme, că nu e pe lista regizorilor români. Aceasta a explicat și care ar fi motivele pentru care se întâmplă acest lucru.

Corina Dănilă și filmele

Actrița a povestit că nu mai apare pe micile ecrane pentru că nu este o prioritate a celor fac filme. ”Cu siguranță că mulți regizori români nu se gândesc la mine, atunci când doresc o distribuție.

Corina Dănilă

Corina Dănilă

Apelează la agențiile de casting. Eu sunt prezentă în agențiile de casting, dar marea majoritatea a celor care se ocupă cu așa ceva, nu sunt mulți, și sunt oameni excepționali, profesioniști, nu mă cheamă des la castinguri pentru că se gândesc că sunt în televiziune. Că am contracte de exclusivitate, că nu pot”, a spus Corina Dănilă.

Asociată cu telenovele

O altă variantă este cea în care este asociată exclusiv cu telenovelele. ”Sau a mai existat o variantă, foarte mulți m-au asociat cu telenovela. De altfel eu nici nu știu de ce am fost numită ”regina telenovelelor„.

Roxana Marcu susține că i s-au făcut farmece și era să își piardă copilul
Roxana Marcu susține că i s-au făcut farmece și era să își piardă copilul
Artan urma să lanseze un disc vinil pe 17 decembrie
Artan urma să lanseze un disc vinil pe 17 decembrie

Habar nu am de ce, pentru că am jucat doar în una, prima, și atât. Probabil sunt și regizori care au ca percepție, în ceea ce mă privește zona asta de telenovele sau de televiziune. Dar eu activez în teatru, lucrez în teatru, mă vede lumea peste tot”, a mai spus ea.

”Suntem diferiți”

Cert este că actrița a spus că există diferențe majore între regizorii din ziua de astăzi și ea. ”Nu pot să spun că-mi plac sau nu regizorii din online pentru că fiecare suntem diferiți. Sunt filme de succes la public și așa au fost și prezentate, nu ca filme de artă.

Dar există public pentru fiecare. Și gustul publicului se educă”, a mai explicat aceasta. De la momentul primei telenovele românești în care aceasta a jucat, Corina Dănilă pare că a dispărut din spațiul public. Astfel că nici rolurile nu au mai dat buzna peste ea.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:03 - Ciucu, despre videoclipul postat de Vlad Voiculescu: Minte cu nerușinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor
18:57 - Roxana Marcu susține că i s-au făcut farmece și era să își piardă copilul
18:51 - Vicepreședintele „pușculiței lui Putin”, condamnat la pușcărie
18:44 - Grindeanu: Ciucu a fost candidat comun PSD-PNL. E un om cu care am colaborat foarte bine
18:32 - Cum a ajuns Serghei Mizil să tragă cu arma pe Kiseleff, după un șpriț
18:27 - România, aniversată la Bruxelles cu Grupul PPE. Rareș Bogdan: Dacă țară nu e, nimic nu e!

HAI România!

Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc

Proiecte speciale