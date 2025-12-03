Corina Dănilă despre regizori: Nu se gândesc la mine când își doresc o distribuție

Celebra Corina Dănilă a povestit la o emisiune televizată faptul că nu prea primește roluri în filme, că nu e pe lista regizorilor români. Aceasta a explicat și care ar fi motivele pentru care se întâmplă acest lucru.

Actrița a povestit că nu mai apare pe micile ecrane pentru că nu este o prioritate a celor fac filme. ”Cu siguranță că mulți regizori români nu se gândesc la mine, atunci când doresc o distribuție.

Apelează la agențiile de casting. Eu sunt prezentă în agențiile de casting, dar marea majoritatea a celor care se ocupă cu așa ceva, nu sunt mulți, și sunt oameni excepționali, profesioniști, nu mă cheamă des la castinguri pentru că se gândesc că sunt în televiziune. Că am contracte de exclusivitate, că nu pot”, a spus Corina Dănilă.

O altă variantă este cea în care este asociată exclusiv cu telenovelele. ”Sau a mai existat o variantă, foarte mulți m-au asociat cu telenovela. De altfel eu nici nu știu de ce am fost numită ”regina telenovelelor„.

Habar nu am de ce, pentru că am jucat doar în una, prima, și atât. Probabil sunt și regizori care au ca percepție, în ceea ce mă privește zona asta de telenovele sau de televiziune. Dar eu activez în teatru, lucrez în teatru, mă vede lumea peste tot”, a mai spus ea.

Cert este că actrița a spus că există diferențe majore între regizorii din ziua de astăzi și ea. ”Nu pot să spun că-mi plac sau nu regizorii din online pentru că fiecare suntem diferiți. Sunt filme de succes la public și așa au fost și prezentate, nu ca filme de artă.

Dar există public pentru fiecare. Și gustul publicului se educă”, a mai explicat aceasta. De la momentul primei telenovele românești în care aceasta a jucat, Corina Dănilă pare că a dispărut din spațiul public. Astfel că nici rolurile nu au mai dat buzna peste ea.