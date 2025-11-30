O celebră actriță din România s-a căsătorit cu un bărbat mai tânăr. Cine i-a furat inima

Actrița Corina Dănilă, care a jucat în cele mai de succes telenovele românești s-a căsătorit în secret. Recent, ea a povestit despre mariajul său cu Dorin Enache, un actor originar din Alexandria, cu 12 ani mai tânăr.

„Am fost cerută în căsătorie de trei ori. O dată de Valentin Moraru – am acceptat, ne-am căsătorit, am divorțat. A doua oară de Peter Imre și nu am acceptat, ne-am despărțit. A treia oară de soțul meu. Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu”, a spus Corina Dănilă.

Corina Dănilă a început să urce pe scenă acum 30 de ani, la Teatrul Național, alături de nume importante din lumea teatrului românesc. În paralel, a jucat în filme semnate de regizori de prestigiu și a intrat în televiziune în 1994, când a debutat ca prezentatoare și reporter special.

Publicul a cunoscut-o însă mai bine prin rolul principal din prima telenovelă românească, „Numai iubirea”, care i-a adus popularitate și recunoaștere largă. Pe plan personal, actrița a luat decizia curajoasă de a renunța la Medicina pentru a urma teatrul, iar viața i-a oferit și momente de succes fulminant, dar și încercări dificile.

Corina Dănilă a avut o viață sentimentală intens mediatizată. Primul său soț a fost prezentatorul Valentin Moraru, căsătoria lor destrămându-se în 1999 din cauza distanței și a navetei constante a Corinei între orașe pentru proiectele profesionale.

După divorț, a avut o relație intens mediatizată cu afaceristul Peter Imre. Deși el i-a cerut mâna în public, relația s-a încheiat înainte de nuntă. Ulterior, destinul i-a scos în cale pe pilotul Norris Măgeanu, tatăl fiicei sale Rianna, născută în 2004. Relația lor a durat cinci ani. În prezent, actrița și-a găsit liniștea lângă Dorin Enache, bărbatul pe care l-a ținut departe de lumina reflectoarelor până acum.