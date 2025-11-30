O celebră actriță din România s-a căsătorit cu un bărbat mai tânăr. Cine i-a furat inima
- Emma Cristescu
- 30 noiembrie 2025, 13:08
Actrița Corina Dănilă, care a jucat în cele mai de succes telenovele românești s-a căsătorit în secret. Recent, ea a povestit despre mariajul său cu Dorin Enache, un actor originar din Alexandria, cu 12 ani mai tânăr.
Corina Dănilă, căsătorită cu un bărbat mai tânăr
„Am fost cerută în căsătorie de trei ori. O dată de Valentin Moraru – am acceptat, ne-am căsătorit, am divorțat. A doua oară de Peter Imre și nu am acceptat, ne-am despărțit. A treia oară de soțul meu. Soțul meu este un om bun și blând.
Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu”, a spus Corina Dănilă.
Cum a devenit celebră
Corina Dănilă a început să urce pe scenă acum 30 de ani, la Teatrul Național, alături de nume importante din lumea teatrului românesc. În paralel, a jucat în filme semnate de regizori de prestigiu și a intrat în televiziune în 1994, când a debutat ca prezentatoare și reporter special.
Publicul a cunoscut-o însă mai bine prin rolul principal din prima telenovelă românească, „Numai iubirea”, care i-a adus popularitate și recunoaștere largă. Pe plan personal, actrița a luat decizia curajoasă de a renunța la Medicina pentru a urma teatrul, iar viața i-a oferit și momente de succes fulminant, dar și încercări dificile.
Cu ce bărbați s-a iubit Corina Dănilă
Corina Dănilă a avut o viață sentimentală intens mediatizată. Primul său soț a fost prezentatorul Valentin Moraru, căsătoria lor destrămându-se în 1999 din cauza distanței și a navetei constante a Corinei între orașe pentru proiectele profesionale.
După divorț, a avut o relație intens mediatizată cu afaceristul Peter Imre. Deși el i-a cerut mâna în public, relația s-a încheiat înainte de nuntă. Ulterior, destinul i-a scos în cale pe pilotul Norris Măgeanu, tatăl fiicei sale Rianna, născută în 2004. Relația lor a durat cinci ani. În prezent, actrița și-a găsit liniștea lângă Dorin Enache, bărbatul pe care l-a ținut departe de lumina reflectoarelor până acum.
