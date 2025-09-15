International

Coreea de Nord susține că statutul său nuclear nu poate fi schimbat

Comentează știrea
Coreea de Nord susține că statutul său nuclear nu poate fi schimbatSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Reprezentanța permanentă a Coreei de Nord la Organizația Națiunilor Unite a declarat că poziția țării ca putere nucleară este definitivă, respingând solicitările „depășite” ale Statelor Unite referitoare la renunțarea la armele nucleare, a transmis luni agenția de presă KCNA.

Coreea de Nord își proclamă caracterul definitiv al statutului nuclear

Reprezentanța permanentă a Coreei de Nord la ONU a declarat că statutul țării de stat nuclear, înscris definitiv în legea fundamentală a țării, este unul irevocabil.

„Poziţia Republicii Populare Democrate Coreene ca stat cu arme nucleare a devenit ireversibilă” a afirmat misiunea permanentă a Coreei de Nord.

Phenianul respinge cererile SUA și apără arsenalul nuclear

Phenianul a denunțat ferm presiunile exercitate de Statele Unite pentru renunțarea la arsenalul său nuclear, descriindu-le nu doar ca pe o simplă cerere diplomatică, ci ca pe un „act provocator” de intervenție directă și nejustificată în afacerile interne ale țării.

Decizie controversată la CEDO. Drepturile religioase nu sunt garantate
Decizie controversată la CEDO. Drepturile religioase nu sunt garantate
Greșeala care a închis un tronson de pe Autostrada Moldovei A7. Când vor putea să circule șoferii
Greșeala care a închis un tronson de pe Autostrada Moldovei A7. Când vor putea să circule șoferii
Steagul Coreei de Nord

Coreea de nord. Sursa foto: Pixabay

Coreea de Nord a răspuns criticilor SUA, care săptămâna trecută au declarat „ilegale” capacitățile nucleare ale Phenianului în cadrul unei sesiuni a Consiliului Guvernatorilor AIEA. Kim Jong-un a anunțat că următorul congres al Partidului Muncitorilor va urmări dezvoltarea arsenalului nuclear împreună cu modernizarea armelor convenționale.

Coreea de Nord își reafirmă poziția în fața presiunilor internaționale

Regimul de la Phenian continuă să susțină că nu va negocia renunțarea la arsenalul său nuclear, în ciuda presiunilor exercitate de Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia, precum și a recentelor gesturi de apropiere din partea Seulului și a disponibilității Washingtonului pentru dialog.

Phenianul dispune deja de rachete balistice intercontinentale (ICBM) capabile să atingă teritoriul american și, potrivit estimărilor, acestea pot transporta cel puțin o focoasă nucleară. Regimul nord-coreean nu a demonstrat cu succes miniaturizarea focoaselor sale și tehnologia de reintrare în atmosferă.

Programul 38 North al think tank-ului Stimson Center atrage atenția că aceste lacune împiedică confirmarea completă a statutului de putere nucleară de facto a Coreei de Nord.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:57 - Decizie controversată la CEDO. Drepturile religioase nu sunt garantate
18:49 - Nepotul lui Gheorghe Dincă, reținut după ce a furat un troller în Gara Arad
18:36 - Greșeala care a închis un tronson de pe Autostrada Moldovei A7. Când vor putea să circule șoferii
18:31 - Prețul carburanților, 15 septembrie: Cel mai mic preț la benzina standard
18:23 - Dan Alexa și Gabi Tamaș, la un nou nivel: Ești mai frumos ca Ragnar
18:17 - Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă. Situația pe sectoare

HAI România!

Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale

Proiecte speciale