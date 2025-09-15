Reprezentanța permanentă a Coreei de Nord la Organizația Națiunilor Unite a declarat că poziția țării ca putere nucleară este definitivă, respingând solicitările „depășite” ale Statelor Unite referitoare la renunțarea la armele nucleare, a transmis luni agenția de presă KCNA.

Phenianul a denunțat ferm presiunile exercitate de Statele Unite pentru renunțarea la arsenalul său nuclear, descriindu-le nu doar ca pe o simplă cerere diplomatică, ci ca pe un „act provocator” de intervenție directă și nejustificată în afacerile interne ale țării.

Coreea de Nord a răspuns criticilor SUA, care săptămâna trecută au declarat „ilegale” capacitățile nucleare ale Phenianului în cadrul unei sesiuni a Consiliului Guvernatorilor AIEA. Kim Jong-un a anunțat că următorul congres al Partidului Muncitorilor va urmări dezvoltarea arsenalului nuclear împreună cu modernizarea armelor convenționale.

Regimul de la Phenian continuă să susțină că nu va negocia renunțarea la arsenalul său nuclear, în ciuda presiunilor exercitate de Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia, precum și a recentelor gesturi de apropiere din partea Seulului și a disponibilității Washingtonului pentru dialog.

Phenianul dispune deja de rachete balistice intercontinentale (ICBM) capabile să atingă teritoriul american și, potrivit estimărilor, acestea pot transporta cel puțin o focoasă nucleară. Regimul nord-coreean nu a demonstrat cu succes miniaturizarea focoaselor sale și tehnologia de reintrare în atmosferă.

Programul 38 North al think tank-ului Stimson Center atrage atenția că aceste lacune împiedică confirmarea completă a statutului de putere nucleară de facto a Coreei de Nord.