Coreea de Nord, noi amenințări pe fondul exercițiilor comune SUA-Coreea de Sud

Coreea de Nord a condamnat, luni, exercițiile militare comune între Statele Unite și Coreea de Sud, considerându-le o „provocare” și avertizând cu privire la riscul unui conflict, care ar putea fi declanșat de „o singură lansare accidentală”. Aceasta declarație a venit la câteva zile după ce aviația din Seul a bombardat din greșeală un sat aflat pe teritoriul sud-coreean.

„Acesta este un act periculos de provocare care agravează situaţia din peninsula coreeană şi ar putea declanşa un conflict între cele două părţi cu o singură lovitură accidentală”, a precizat Ministerul de Externe de la Phenian.

Exercițiul comun între Washington și Seul, denumit „Freedom Shield 2025”, va începe luni și va include sesiuni de „antrenamente live, virtuale și pe teren”, conform unui comunicat emis de Statele Unite ale Americii. Exercițiul se va desfășura până la data de 21 martie.

Colaborarea militară între Statele Unite și Coreea de Sud provoacă, de obicei, reacții negative din partea regimului din Coreea de Nord, care consideră aceste exerciții drept o pregătire pentru o invazie. Ca răspuns, autoritățile nord-coreene desfășoară adesea teste cu rachete.

Exercițiul are loc după ce, pe 6 martie, două avioane de vânătoare ale forțelor aeriene sud-coreene au lansat accidental opt bombe asupra unui sat, în cadrul unui antrenament comun cu forțele americane.

În urma incidentului, cincisprezece persoane, printre care civili și personal militar, au fost rănite, conform declarațiilor Agenției Naționale de Pompieri din Coreea de Sud.

❗️🇰🇷 - Fifteen people were injured in Pocheon, South Korea, when eight 500-pound Mk82 bombs accidentally dropped by South Korean Air Force KF-16 jets landed in a civilian area during joint live-fire exercises with the U.S.

