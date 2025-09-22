Coreea de Nord, dispusă să negocieze cu SUA. Ce condiții impune

Coreea de Nord este deschisă către un dialog cu Statele Unite, însă liderul țării impune o serie de condiții. „Dacă Statele Unite renunţă la obsesia absurdă de a ne denucleariza şi acceptă realitatea, dorind o coexistenţă paşnică autentică, nu există niciun motiv pentru care să nu ne aşezăm la masa negocierilor cu Statele Unite”, a declarat Kim Jong Un, citat de publicația KCNA.

Coreea de Nord nu va renunța niciodată la arsenalul nuclear

Kim Jong Un a afirmat că nu există motive pentru a respinge dialogul cu Statele Unite, cu condiţia ca Washingtonul să nu mai insiste asupra renunţării la armele nucleare de către Coreea de Nord. Totuşi, liderul de la Phenian a subliniat că arsenalul nuclear nu va fi niciodată abandonat în schimbul ridicării sancţiunilor.

Într-un discurs rostit duminică în faţa Adunării Populare Supreme, Kim a spus:

Declaraţiile au fost făcute în contextul în care noul guvern liberal de la Seul îl încurajează pe Donald Trump să reia iniţiativa în relansarea dialogului cu Kim, la şase ani după eşecul negocierilor de pace cu Phenianul, blocaj survenit pe fondul disputelor legate de sancţiuni şi dezarmarea nucleară.

Liderul nord-coreean a subliniat că dezvoltarea armelor nucleare a reprezentat pentru ţara sa o chestiune de supravieţuire, menită să asigure protecţia împotriva ameninţărilor majore venite din partea Statelor Unite şi a Coreei de Sud, menţionând o serie de exerciţii militare regulate ale celor doi aliaţi, care, în opinia sa, s-au transformat în antrenamente pentru un război nuclear.

Kim a calificat recentele oferte de dialog lansate de Washington şi Seul drept nesincere, susţinând că intenţia reală a acestora este de a slăbi Coreea de Nord şi de a înlătura regimul său, adăugând că planul propus de Coreea de Sud pentru o încetare etapizată a programului nuclear nord-coreean dovedeşte acest lucru.

„Lumea ştie deja foarte bine ce fac Statele Unite după ce obligă o ţară să renunţe la armele nucleare şi să se dezarmeze”, a mai declarat liderul Coreei de Nord. „Nu vom renunţa niciodată la armele noastre nucleare. Nu vor exista niciodată şi nu vor exista niciodată, pentru eternitate, negocieri cu duşmanii privind schimbul unor lucruri din obsesia ridicării sancţiunilor”.

El a declarat că sancţiunile au reprezentat „o experienţă de învăţare” şi au contribuit la întărirea şi creşterea rezistenţei ţării sale.

Coreea de Nord se confruntă cu multiple rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU, care prevăd sancţiuni economice şi embargouri asupra armelor, măsuri ce au limitat finanţarea destinată dezvoltării militare. Cu toate acestea, Phenianul a continuat să înregistreze progrese în construirea de arme nucleare şi rachete balistice de mare putere.

Într-un interviu acordat agenţiei Reuters, preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a afirmat că sancţiunile nu au reuşit, în cele din urmă, să descurajeze Coreea de Nord, ţară care îşi măreşte anual arsenalul cu aproximativ 15 până la 20 de arme nucleare.

„Realitatea este că abordarea anterioară, bazată pe sancţiuni şi presiuni, nu a rezolvat problema, ci a agravat-o”, a declarat Lee.

De la începutul mandatului său, în iunie, Lee a venit cu propuneri de pace, subliniind importanţa dialogului cu Phenianul şi prezentând măsuri menite să consolideze încrederea şi, în perspectivă, să ducă la oprirea programului nuclear al Coreei de Nord.

Într-o declaraţie pentru Reuters, Lee a recunoscut că există obstacole majore în calea reluării negocierilor, dar a insistat că o abordare etapizată de dezafectare a arsenalului nuclear nord-coreean reprezintă cea mai realistă soluţie. El a adăugat că trebuie create condiţiile necesare pentru a aduce din nou Coreea de Nord la masa discuţiilor şi că Donald Trump are un rol esenţial în acest proces.