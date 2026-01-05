Copiii care așteaptă să fie luați acasă. 85 de minori cu statut adoptabil în Chișinău, la început de 2026

Republica Moldova. Zeci de copii din centrele de plasament din capitală privesc zilnic spre poartă, așteptând ca cineva să-i „aleagă”, să-i ia de mână și să le ofere o familie adevărată. La începutul anului 2026, în municipiul Chișinău erau înregistrați 85 de copii cu statut adoptabil, potrivit datelor furnizate de Primăria Chișinău. Deși numărul acestora nu este unul extrem de mare, fiecare caz reprezintă o poveste de viață marcată de abandon, lipsuri și așteptare.

Din totalul copiilor adoptabili, 22 fac parte din cupluri de frați, situație care complică procesul de adopție. Este vorba despre patru grupuri a câte trei copii și cinci grupuri a câte doi copii. Autoritățile explică faptul că, în astfel de cazuri, eforturile sunt orientate spre menținerea fraților împreună, pentru a nu le provoca traume suplimentare. Totuși, găsirea unor familii dispuse și capabile să adopte mai mulți copii simultan rămâne o provocare majoră.

Potrivit autorităților municipale, 17 dintre copiii cu statut adoptabil au nevoi speciale, fapt care reduce și mai mult șansele acestora de a fi adoptați rapid. Reprezentanții serviciilor sociale subliniază că adopția unui copil cu dizabilități sau cu probleme de sănătate necesită o pregătire suplimentară, sprijin constant și o asumare pe termen lung din partea viitorilor părinți.

În prezent, 22 de copii se află deja în diferite etape ale procesului de adopție. Cinci dintre ei așteaptă finalizarea documentelor de către viitorii părinți, doi se află în etapa de potrivire națională, iar patru copii au fost deja încredințați adoptatorilor. De asemenea, nouă cazuri se află pe rolul instanțelor de judecată pentru adopție națională, procedură care poate dura luni sau chiar ani.

Totodată, doi copii urmează să ajungă în familii din afara țării, dosarele acestora fiind examinate în instanță în cadrul procedurilor de adopție internațională, un proces mai rar și strict reglementat.

În paralel, opt copii se află în evidența Serviciului de tutelă și curatelă, beneficiind de protecție specializată până la identificarea unei soluții de lungă durată pentru integrarea lor într-o familie. Autoritățile subliniază că fiecare copil are dreptul la un mediu familial stabil, sigur și afectuos.

Reprezentanții municipalității accentuează că adopția nu este doar un act juridic, ci un angajament pe viață, care poate schimba radical destinul unui copil. În acest context, autoritățile lansează un apel către familiile care doresc să adopte, încurajându-le să ofere o șansă copiilor care încă așteaptă să fie aleși.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare despre procedura de adopție contactând Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului la numerele de telefon 022 21 26 48 sau 067 44 33 56.

Autoritățile mai precizează că numărul copiilor plasați în instituții rezidențiale a scăzut cu aproximativ 95% în ultimii 18 ani, un progres semnificativ în domeniul protecției copilului. În prezent, în instituțiile rezidențiale din Republica Moldova se află aproximativ 430 de copii, dintre care un număr considerabil sunt copii cu dizabilități.

Chiar și așa, pentru zecile de copii care încă așteaptă o familie, fiecare zi petrecută în sistem rămâne o zi de așteptare, cu speranța că, într-o bună zi, cineva va deschide poarta și îi va alege.