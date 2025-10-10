Condamnări în dosarul spitalului de TBC Bacău. Interdicții severe pentru inculpați

Curtea de Apel Bacău a pronunțat pedepse definitive în dosarul mitei pentru lucrări de igienizare la Spitalul de Pneumoftiziologie. Doi funcționari și un om de afaceri au fost condamnați, iar firma implicată, amendată cu 125.000 lei.

Un caz aparent minor de corupție din sistemul sanitar a scos din nou la iveală un mecanism bine-cunoscut: bani contra semnătură, contracte contra „recunoștință”.

După aproape doi ani de anchetă și judecată, Curtea de Apel Bacău a dat, pe 9 octombrie 2025, verdictul definitiv în dosarul mitei de la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, confirmând concluziile Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Doi angajați ai spitalului și administratorul unei firme de construcții au fost găsiți vinovați de trafic de influență și dare de mită, după ce au negociat sume de bani în schimbul semnării unor acte pentru lucrări de igienizare și reparații.

Investigația a început în februarie 2024, când procurorii DNA au organizat percheziții în patru locații, inclusiv la sediul spitalului. Ancheta a fost declanșată după sesizări privind un contract atribuit firmei Botezatu Construct SRL, pentru lucrări la subsolul și blocul alimentar al unității medicale.

Conform datelor publice din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), compania câștigase în mai 2023 un contract de 250.000 lei pentru „proiectare și execuție instalații de termoficare”. În februarie 2024, aceeași firmă a primit un nou contract de aproape 50.000 de euro pentru lucrări la instalațiile de apă și canalizare din cantina spitalului.

Procurorii au stabilit că plata lucrărilor era blocată intenționat de Dragoș Constantin Alexa, șeful Serviciului Tehnic și Administrativ, și de Doru-Ion Pralea, economistul responsabil cu achizițiile. Cei doi i-au transmis administratorului firmei, Costel Botezatu, că pot urgenta semnarea actului adițional și procesul-verbal de recepție doar dacă primesc 20.000 de lei.

Administratorul firmei a acceptat condiția și a plătit o primă tranșă de 2.000 de euro, sumă care a fost oferită în numerar și surprinsă în flagrant de anchetatori. Momentul tranzacției a fost documentat cu înregistrări ambientale și interceptări telefonice, confirmând detaliile înțelegerii.

Procurorii au arătat că banii au fost ulterior convertiți în lei și folosiți pentru cheltuieli personale de către funcționarii spitalului, ceea ce a consolidat acuzația de luare de mită.

Decizia definitivă pronunțată de Curtea de Apel Bacău confirmă în totalitate probele DNA. Cei trei inculpați au primit pedepse cu închisoarea, dar cu suspendare, și obligații de supraveghere pe termen lung:

Dragoș Constantin Alexa , șeful Serviciului Tehnic, și Doru-Ion Pralea , economistul spitalului – 3 ani de închisoare cu suspendare , sub supraveghere timp de 4 ani. Le este interzis să mai ocupe funcții publice și trebuie să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunității .

Costel Botezatu , administratorul Botezatu Construct SRL – 2 ani și 9 luni de închisoare cu suspendare , cu aceleași obligații de supraveghere și muncă în folosul comunității.

Botezatu Construct SRL – amendă penală de 125.000 lei, plus obligația de a publica hotărârea definitivă la sediul firmei și pe site-ul ANAF Bacău, timp de trei luni.

Instanța a dispus și confiscarea specială a sumei de 2.000 de euro, considerată produs al infracțiunii.

În motivarea hotărârii, Curtea de Apel a subliniat că gravitatea faptelor nu trebuie raportată doar la valoarea sumelor oferite, ci la efectele sistemice asupra integrității sectorului medical.

„Integritatea sistemului sanitar este pusă în pericol de practici care, chiar și pentru sume relativ mici, transmit un semnal de toleranță față de corupție”, notează instanța.

Judecătorii au respins apărarea celor doi funcționari, care au susținut că banii ar fi fost „avansuri” pentru alte lucrări sau „comisioane uzuale”.

„Explicațiile oferite sunt necredibile și contrazise de probele administrate. Faptele s-au petrecut într-un context clar de condiționare a plăților publice de beneficii personale”, se arată în decizie.

Într-un comunicat emis anterior, Direcția Națională Anticorupție a arătat că dosarul este reprezentativ pentru un tip de corupție tot mai frecventă în instituțiile publice: fragmentarea contractelor și condiționarea plăților de „atenții”.

Procurorii au evidențiat că, în cazul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, valoarea contractelor implicate – aproape 300.000 de lei – era printre cele mai mari semnate de unitate în ultimii ani.