Concert prepascal la poalele munților. Credincioșii, așteptați la Biserica Catolică din Sinaia

Biserica Catolică din Sinaia va găzdui sâmbătă, 28 martie, un concert special dedicat pregătirii spirituale pentru Paști. Evenimentul va fi organizat în lăcașul de cult și se va desfășura în prezența autorităților locale. Credincioșii sunt așteptați la biserică începând cu ora 18:00.

Pe scenă va urca Orchestra de tineret Anima, condusă de dirijorul Cezar Verlan, alături de artiști de renume de la Opera Națională București: soprana Valentina Verlan, mezzosoprana Camelia Cuzub și baritonul Cătălin Toropoc.

„Concertul va reuni artiști de valoare într-un cadru plin de liniște și lumină sufletească, oferind publicului o experiență artistică și spirituală profundă. Evenimentul se va desfășura în prezența autorităților locale și a tuturor celor care doresc să se apropie de frumusețea muzicii sacre”, spune părintele Eugen Răchiteanu.

Potrivit părintelui, acest concert reprezintă o invitație la redescoperirea valorilor fundamentale, precum pacea, iubirea și solidaritatea, și la o apropiere de semnificația Sărbătorilor Pascale.

„Muzica devine astfel o punte între oameni și Dumnezeu, dar și un prilej de reflecție asupra sensului Sărbătorilor Pascale. Organizatorii adresează mulțumiri sponsorilor care au făcut posibil acest eveniment, precum și tuturor colaboratorilor, voluntarilor și susținătorilor implicați în realizarea lui. Biserica Catolică din Sinaia își reafirmă misiunea de a rămâne un spațiu deschis tuturor celor care caută frumusețea artei și liniștea spirituală, indiferent de confesiune. Vă așteptăm pentru o experiență deosebită, plină de emoție și lumină sufletească”, a încheiat părintele Eugen Răchiteanu.

În 2026, Sfintele Paști vor fi sărbătorite de credincioșii catolici pe 5 aprilie. Între anii 2026–2030, acestea vor fi sărbătorite după cum urmează: în 2026 pe 5 aprilie, în 2027 pe 28 martie, în 2028 pe 16 aprilie, în 2029 pe 1 aprilie și în 2030 pe 21 aprilie.