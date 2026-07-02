Sezonul vișinelor a sosit, iar multe gospodine profită de această perioadă pentru a pregăti conserve care să reziste peste iarnă. Printre cele mai apreciate se numără compotul de vișine, o rețetă clasică, ușor de făcut, care păstrează aroma intensă și gustul ușor acrișor al fructelor.

Compotul poate fi servit ca desert, alături de prăjituri sau clătite, dar și ca băutură răcoritoare în sezonul rece. Dacă borcanele sunt sterilizate în mod corect, acesta se păstrează fără probleme în cămară timp de mai multe luni.

Ingrediente (pentru un borcan de 800 ml)

400-500 g vișine proaspete;

2-3 linguri de zahăr (sau după gust);

apă rece, cât să acopere fructele.

Cum se prepară compotul de vișine

Primul pas este alegerea unor vișine bine coapte, sănătoase și fără urme de lovituri. Fructele se spală bine sub jet de apă rece și se lasă la scurs.

Vișinele se curăță de codițe. Sâmburii pot fi păstrați sau îndepărtați, în funcție de preferințe. Compotul preparat cu sâmburi își păstrează mai bine forma fructelor și are o aromă mai intensă.

Borcanele curate se umplu aproximativ trei sferturi cu vișine, fără a îndesa fructele excesiv.

Peste vișine se adaugă zahărul, apoi se completează cu apă rece până la aproximativ un centimetru sub gura borcanului. Se înfiletează capacele ferm, fără a forța.

Pentru ca preparatul să reziste peste iarnă, sterilizarea este un pas esențial. Pe fundul unei oale încăpătoare se așază un prosop de bucătărie, astfel încât borcanele să nu atingă direct baza vasului. Borcanele se pun în oală și se toarnă apă până aproape de nivelul capacelor.

Din momentul în care apa începe să fiarbă ușor, compotul se sterilizează timp de 25-30 de minute, la foc mic. Fierberea trebuie să fie constantă, dar nu foarte puternică, pentru a evita spargerea borcanelor.

După expirarea timpului, focul se oprește, iar borcanele se lasă în apă încă 10-15 minute.

Ulterior, acestea se scot cu grijă, se așază pe un prosop și se acoperă cu o pătură groasă. Se lasă să se răcească lent timp de 12-24 de ore, proces care contribuie la formarea unui vid eficient.

Înainte de a pregăti compotul, borcanele și capacele trebuie sterilizate pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiului.

Borcanele se spală foarte bine cu apă fierbinte și detergent, apoi se clătesc până când nu mai rămân urme de detergent.

Există două metode simple de sterilizare:

La cuptor

Borcanele curate și umede se așază într-o tavă.

Se introduc în cuptorul rece.

Cuptorul se setează la 120 de grade Celsius.

Borcanele se țin aproximativ 15-20 de minute după ce temperatura este atinsă.

Se lasă să se răcească ușor în cuptor.

Prin fierbere

Borcanele se așază într-o oală încăpătoare, separate cu un prosop.

Se acoperă complet cu apă.

Se fierb aproximativ 10 minute după ce apa începe să clocotească.

Se scot și se lasă la uscat cu gura în jos pe un prosop curat.

Capacele nu se introduc în cuptor. Acestea se sterilizează separat, prin fierbere în apă timp de 5-10 minute, apoi se lasă să se usuce.

După răcirea completă, borcanele se depozitează într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Dacă sterilizarea a fost realizată corect, compotul de vișine poate fi păstrat fără probleme până la următorul sezon al fructelor.