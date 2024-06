Social Cireșe, vișine și zmeură: descoperă beneficiile celor mai iubite fructe pe timp de vară







Sosirea sezonului estival marchează revenirea fructelor roșii în farfuriile noastre: cireșe, vișine și zmeură! Gustoase și suculente, aceste fructe nu ne încântă doar papilele gustative, dar și sănătatea, datorită numeroaselor lor beneficii. Haideți să aflăm cum ne ajută fiecare dintre ele!

Cireșe: origine, sezon și soiuri

Cireșele sălbatice sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri în Asia Mică, dar abia în Evul Mediu au fost cultivate în livezile franceze. Ludovic al XV-lea, care le îndrăgea foarte mult, a încurajat dezvoltarea cultivării lor. Dacă aveți de ales, optați pentru cireșe organice, pline și ferme, cu codita verde.

Cireșe: beneficii

Cireșele sunt ușor mai dulci (15 g de carbohidrați la 100 g) și au mai multe calorii decât alte fructe roșii (68 kcal/100 g). Cu toate acestea, ele sunt bogate în nutrienți protectori:

• Vitamina C: 15 mg/100 g

• Polifenoli: antocieni și taninuri

• Beta-caroten: 150 g de cireșe asigură 15% din doza zilnică recomandată.

Acest cocktail puternic de antioxidanți ajută la combaterea radicalilor liberi prezenți în organism pentru a forma un adevărat scut împotriva bolilor degenerative.

Cireșele conțin, de asemenea, o serie de minerale (fosfor, calciu, magneziu, sulf, sodiu, clor, fier, zinc, cupru și mangan) care contribuie la refacerea și remineralizarea organismului.

În medicina naturistă, cireșele sunt recunoscute pentru eficiența lor în combaterea bolilor degenerative. Cireșele nu numai că relaxează sistemul nervos, dar îmbunătățesc și concentrarea. Un studiu efectuat în Chicago de către doctorul Alan Hirsch M.D. a arătat că persoanele expuse la mirosul de cireșe au fost cu 15% mai productive. Parfumul cireșelor stimulează zona creierului responsabilă cu atenția, contribuind la creșterea eficienței noastre.

Cireașa de pe tort? Cireșele optimizează timpul de somn și, prin urmare, regenerarea creierului.

De asemenea, un bol de cireșe reglează activitatea ficatului și a stomacului. Conținutul său de sorbitol îi conferă un ușor efect laxativ. Cireșele sunt și o sursă bună de pectină, o fibră solubilă care se dizolvă în organism și formează un fel de gel gros în intestin. În timpul digestiei, acest gel se leagă de toate substanțele nocive prezente în sistemul digestiv, împiedicându-le să fie absorbite de organism. În special, el reține moleculele de grăsime care nu mai pot intra în sânge. În plus, pe măsură ce "gelul" se umflă, acesta ocupă mai mult spațiu în stomac, ceea ce ne face să ne simțim sătui mai repede.

În sfârșit, conținutul ridicat de fibre din cireșe încetinește digestia și, prin urmare, absorbția zaharurilor în sânge. În general, consumul de fructe bogate în pectină ne poate ajuta să pierdem în greutate și să ne menținem o bună sănătate cardiovasculară.

Vișine: acrișoare și perfecte pentru bunăstarea ta zilnică

Vișinele sunt verișoare ale cireșelor, așa că arată foarte asemănător. Dar diferența constă în gustul lor. Vișinele sunt mult mai acrișoare și sunt mai închise la culoare. Ele sunt renumite pentru aroma lor și dulceața naturală. Poți consuma vișine “goale”, dar și gătite într-o varietate de moduri pentru a te bucura mai ușor de aroma lor.

Vișine: beneficii

• O sursă de fibre și apă. Acest fruct roșu fibros este deosebit de interesant pentru conținutul său ridicat de fibre. Acesta conține aproximativ 1,65 g de fibre la 100 g de fruct. În plus, datorită conținutul foarte ridicat de apă, un bol de vișine poate fi ideal pentru reglarea tranzitului intestinal.

• O sursă de vitamina C. Pe lângă fibre, vișinele au și un conținut ridicat de vitamina C. Consumând 100 g de vișine, vei ingera aproximativ 10 mg de vitamina C, adică 9% din doza zilnică recomandată și de patru ori mai mult decât dintr-un măr.

• Bogate în cupru și potasiu. Și pentru că vișinele nu încetează niciodată să ne surprindă, beneficiile lor pot fi observate în conținutul de cupru și potasiu. Aceste două minerale esențiale sunt prezente în vișine, cu 0,1 mg la 100 g pentru cupru (adică 5% din doza zilnică recomandată) și 173 mg la 100 g pentru potasiu (adică 5% din doza zilnică recomandată).

Zmeura: antiinflamator natural

Zmeura este un fruct foarte mic, ușor dulce și ușor acrișor. Ușor de savurat, se potrivește la fel de bine în deserturi, salate și alte mâncăruri dulci și sărate. Este un fruct perfect pentru orice dietă și nu te va face să te îngrași, pentru că zmeura este săracă în calorii. Dimpotrivă, ingredientele ei active fac din zmeură un aliat nutrițional de nădejde împotriva oboselii și a carențelor.

Se spune că zmeura are numeroase beneficii pentru sănătate. Potrivit unor studii recente și a unor cercetători, zmeura este, printre altele:

• Un antiinflamator natural.

• Un posibil agent de reducere a riscului de obezitate și de prevenire a diabetului, datorită antocianinelor și polifenolilor. Deoarece are un indice glicemic scăzut și conține multe fibre, zmeura ar putea ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge.

• Un agent de întârziere a disfuncțiilor neurodegenerative, datorită polifenolilor pe care îi conține. Este vorba de boli precum sindromul Alzheimer, de exemplu.

• Un agent cardioprotector: compoziția sa este considerată a ajuta la menținerea sănătății inimii, precum și la îmbunătățirea circulației sângelui.

• Un tratament preventiv împotriva anumitor tipuri de cancer (cancer esofagian, de colon și de prostată, printre altele).

• Încetinește îmbătrânirea pielii, datorită vitaminei C, carotenoizilor și quercetinei: antioxidanți care ajută pielea să lupte împotriva radicalilor liberi.