Companiile românești, chemate să intre în lanțurile europene de semiconductori și AI. Ce avantaje au

România intră în cursa pentru tehnologiile viitorului. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a lansat un apel pentru identificarea inițiativelor românești care pot fi integrate în programe europene de referință în domeniul inteligenței artificiale (AI) și al tehnologiilor avansate de semiconductori. Potrivit oficialului, obiectivul nu se limitează la atragerea de fonduri, ci vizează și consolidarea poziției României în economia europeană.

„Tehnologii precum inteligenţa artificială şi semiconductorii, despre care vorbim din ce în ce mai mult astăzi, stau deja la baza economiei moderne: de la industria auto şi telecomunicaţii până la energie, apărare şi digitalizare, iar în jurul lor se construiesc noile lanţuri de putere economică şi tehnologică din Europa”, a scris Irineu Darău pe Facebook.

Ministrul a adăugat că, prin acţiunile MEDAT, România și-a consolidat prezența pe harta microelectronicii europene, iar apelul lansat are ca scop întărirea acestei poziții, într-un context în care Europa urmărește reducerea dependențelor și creșterea autonomiei tehnologice.

Oficialul a mai spus că obiectivul nu se limitează la atragerea de finanțări, ci vizează și poziția României în în anii următori.

„Dacă intrăm în aceste proiecte cu actori competitivi şi propuneri solide, putem aduce în România investiţii, cercetare, tehnologii de vârf, infrastructură şi competenţe”, a precizat Darău.

În privinţa inteligenţei artificiale, ministrul a explicat că România nu trebuie să se limiteze la a utiliza tehnologii dezvoltate în străinătate, ci trebuie să participe activ la dezvoltarea acestora, în sectoare cu impact direct asupra industriei și economiei reale.

În domeniul semiconductorilor, Darău a explicat că obiectivele includ accesul la finanţare, colaborarea tehnologică avansată şi integrarea companiilor româneşti în lanţurile valorice europene.

Apelul face parte din implicarea României în Proiectele Importante de Interes European Comun (IPCEI) și este destinat companiilor, instituțiilor de cercetare și consorțiilor care au capacitatea de a participa activ la aceste proiecte europene. Potrivit ministrului, termenul limită pentru depunerea proiectelor este 9 aprilie 2026.