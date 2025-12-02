Economie

Coletele ieftine cu chinezării, taxate și în Republica Moldova, avertizează ministrul Osmochescu

Coletele ieftine cu chinezării, taxate și în Republica Moldova, avertizează ministrul OsmochescuTemu. Sursa foto: Pixabay
Republica Moldova. Produsele comandate de pe platforme chinezești, precum Temu, care ajung în Republica Moldova la prețuri mult mai mici decât cele din magazinele tradiționale, ar putea fi supuse unor noi reguli sau taxe, a declarat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în cadrul unei emisiunii de la Radio Moldova. 

„În primul rând, ține de domeniul fiscal-bugetar. Sunt discuții în derulare în această privință. Ține de protecția producătorului local, dar și a consumatorului, pentru că nu putem garanta calitatea unor produse importate astfel. Sunt mai multe scenarii pe masă, iar decizia finală va ține cont de analiza Ministerului Finanțelor”, a explicat ministrul.

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Osmochescu a precizat că autoritățile trebuie să găsească un echilibru între interesele cumpărătorilor și cele ale comercianților locali care vând aceleași produse la prețuri mai mari.

Solicitat să comenteze nemulțumirile unor cetățeni potrivit cărora același produs, achiziționat de pe platforme internaționale, este vândut de agenții economici din Republica Moldova la prețuri chiar de zece ori mai mari, ministrul a declarat:

„Da, de aceea și spuneam că trebuie să examinăm și să vedem. E vorba securitatea persoanei, protecția consumatorului la urma urmei, protecția producătorilor noștri din Republica Moldova”, a menționat Osmochescu.

Reducerea pragului de neimpozitare și introducerea unor taxe, printre soluțiile discutate

În octombrie 2025, deputatul PAS Radu Marian a declarat că „produsele irealist de ieftine” din China, cumpărate de cetățeni prin platforme internaționale, afectează vânzările agenților economici din Moldova și capacitatea acestora de a menține locuri de muncă.

Depozit colete

Depozit colete. Sursă foto: Freepik

El a precizat că autoritățile analizează soluții pentru „a găsi un compromis din ambele părți”. „Nu pot să vă spun acum ce o să facem și dacă o să facem”, a adăugat Marian, subliniind că subiectul „este o problemă din perspectiva companiilor și a economiei noastre locale”.

Victoria Belous, pe atunci ministra Finanțelor, a declarat că printre soluțiile propuse se numără reducerea pragului de neimpozitare cu TVA a coletelor sau introducerea unor taxe. Belous a subliniat că orice modificare va fi aplicată doar după consultarea mediului de afaceri și a cetățenilor.

În prezent, coletele cu o valoare de până la 150 de euro sunt scutite de TVA la import.

