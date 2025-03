Justitie Colecția generalului Cătălin Zisu va fi expertizată de Muzeul Național de Artă. Surse







Colecția generalului Cătălin Zisu va fi expertizată de Muzeul Național de Artă. Reamintim faptul că generalul a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în contextul scandalului de corupție care afectează Armata Română.

Procurorii militari din DNA îl acuză pe Cătălin Zisu că ar fi avut un rol în prejudicierea Ministerului Apărării cu aproape 12 milioane de lei. O măsură similară a fost aplicată și împotriva omului de afaceri care ar fi beneficiat de pe urma presupusei fraude, despre care Zisu nu a făcut comentarii nici în spațiul public, nici în fața DNA.

Conform unor surse din mediul judiciar apropiate de caz, dimensiunea colecției a dus la blocarea efectivă a mai multor camere spațioase din cadrul Direcției în perioada de depozitare temporară. În prezent, lucrările de artă sunt păstrate cu atenție în depozitele Ministerului Apărării Naționale.

Se va avea în vedere gradul de autenticitate a lucrărilor

Sursele au mai declarat pentru stiripesurse.ro.,că este foarte probabil ca, începând de săptămâna viitoare, tablourile să fie supuse expertizei la Muzeul Național de Artă al României.

Evaluarea va lua în considerare gradul de autenticitate al lucrărilor, identificarea acestora prin intermediul cataloagelor în funcție de semnătură, precum și evaluarea lor financiară pentru a stabili un cuantum valoric final, în perspectiva unei posibile confiscări în cadrul dosarului penal deschis pe numele oficialului din armată.

Katia Cicală, avocata generalului Cătălin Zisu: „Nu sunt 2.000 de tablouri nici pe departe, sunt tablouri care aparțin unor pictori contemporani, pentru că domnul general Zisu iubește arta. Aceste tablouri nu valorează mai mult de 100 de lei, 300, până în 500 de lei bucata. Deci între a acuza un om fără să existe de probe, a-l pune într-o astfel de situație, după o viață de muncă, după o carieră militară, să știți că este foarte greu”.

Colecția generalului Cătălin Zisu și declarație de avere

Conform declarației de avere din 2024, generalul cu 3 stele Cătălin Zisu, care se apropie de pensionare, are un salariu anual de 182.259 RON. În plus, generalul beneficiază de o normă de hrană și de echipament, în valoare de 17.253 RON pe an.

Astfel, la un calcul simplu, venitul anual al generalului Cătălin Zisu se ridică la 199.512 RON, ceea ce înseamnă aproximativ 16.600 de lei pe lună.

În declarația depusă pe 11 iunie 2024, acesta, împreună cu soția sa, Roxana Zisu, deține din 2009 o casă de locuit cu o suprafață de 216 metri pătrați în Măneciu Pământeni, județul Prahova.

În plus, în declarația sa apare un teren intravilian de 1225 de metri pătrați situat în București, achiziționat de soția sa, Roxana Zisu, în 2003 și deținut integral de ea, precum și o casă de locuit de 496 de metri pătrați, construită în 2005 și care aparține în totalitate soției sale.