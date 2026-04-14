Col SRI Tudor Păcuraru, explicații despre legăturile lui Viktor Orban cu rușii. Cum era plătit

Viktor Orban, agent al Rusiei. O informație bombă, reluată, marți, de colonelul(R) SRI Tudor Păcuraru în podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, la care a fost invitat și jurnalistul Romeo Couți.

„În urmă cu patru ani de zile, în primăvară, imediat după invazia rusă în Ucraina, domnul Viktor Orban a început să-și dea arama pe față. Și mi-a dat telefon amicul meu de la Cluj, domnul Romeu Couți, și mi-a spus, hai să facem o emisiune la TVR Cluj despre chestia asta. Făcusem o emisiune din două părți, prima parte a apucat să fie difuzată, a doua a fost interzisă”, a povestit Tudor Păcuraru.

Invitatul podcastului a explicat că fostul premier al Ungariei fusese racolat de mulți ani de ruși. Și a spus și că era plătit în mărci germane.

Am reluat fragmentul acesta, adică analiza asupra lui Viktor Orban, făcută cu mijloace profesionale, așa cum se face peste tot în NATO. Cu concluzia că dânsul este agent rus. Și nu de azi de ieri, ci recrutat din 84. Și am publicat-o în Evenimentul Istoric, am publicat-o și în Evenimentul Zilei cu prietenul nostru, domnul Dan Andronic.

Am publicat-o apoi, acum trei ani de zile, în Lebăda Neagră de pe Balaton (n.r. - cartea scrisă de Romeo Couți). Această carte a avut două ediții, în a doua ediție precizez chiar și prin cine, prin ce mafioți ruși primea bani, domnul Viktor Orban, în ce monedă, Deutschmarks, și în ce sumă, 800 de mii. Era vorba de anii 1996 - 1997. Asta avea rușii, asta îi dădeau”, a mai afirmat colonelul în rezervă SRI.

„Și lucrurile au mers așa. Cartea a ajuns în limba engleză, din limba engleză s-a difuzat și colegii mei occidentali au văzut analiza și au apreciat-o. Prima reacție a venit chiar de Michael Galler. la două luni după apariția ediției românești și a numărului din Evenimentul Zilei. Și omul a spus clar, ăsta e purtător de cuvânt al Partidului Popular European. a spus ceea ce arată că da, au și ei sumarul presiei, a spus. Mai devreme sau mai târziu, poporul maghiar va afla prin ce compromis te șantajează rușii.

Bun, pentru un ofițer de informații, știți, victoriile sunt foarte tainice. Însă în cazul de față am avut cazul absolut neașteptat a unei ovații publice. Când am văzut o sută de mii de unguri adunați în piața milenară, scandând Rusule, du-te acasă. Vă spun sincer, am trăit un moment așa de mulțumire și un moment pentru toată echipa. Domnul a fost cu oameni care m-au sprijinit în acest demers”, a mai spus Păcuraru.