Codin Maticiuc moment de sinceritate: Nu merit nimic din ce am!

Codin Maticiuc a explicat la un podcast că se consideră un om foarte norocos și că nu merită nimic din ceea ce are. Până și faima consideră a obținut-o nemeritat.

Codin Maticiuc consideră că a primit mai mult decât merită

Omul de afaceri a spus la un podcast faptul că are tot ce și-a dorit, ba mai mult de atât. ”Atunci când s-a împărțit norocul eu sigur am primit mai mult. Și dacă simțiți și voi de acasă că aveți mai mult decât poate chiar meritați, că eu așa simt.

Că am primit mai mult bine decât merit. Eu nu cred că merit tot ce am, pentru că am prea mult. Am prea mult. Am și bani, am și familie, și fericire și zile de râs și nu știu… am...”, a spus printre lacrimi actorul.

Faima e necuvenită

Acesta consideră că inclusiv momentul în care a devenit cunoscut a fost unul pe care nu l-a meritat. Asta pentru că nu a depus nici un efort cu privire la acest aspect.

”Și în primul rând faima este necuvenită. Eu eram acea mizerie umană care era faimos pentru nimic clar. Eram faimos că au vrut unii să mă facă faimos într-un sens peiorativ, Eram beizadeaua și craiul și nenorocitul. Dar a venit cu o faimă, nemeritată, nemuncită, deci eu am primit mai mult decât merit. Trebuie să ne gândim la asta”, a mai explicat acesta.

L-a cumințit familia

Fostul băiat de bani gata a devenit între timp capul familiei sale pe care a întemeiat-o cu soția sa Ana. De asemenea acesta a scris și o carte ba chiar a făcut și mai multe producții cinematografice.

În câteva dintre ele a și jucat ca actor, alături de celebrul Danny Trejo. Cert este că cel mai mult timp și-l dedică asociației caritabile pe care o conduce.

