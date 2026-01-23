Codin Maticiuc despre Mario Iorgulescu: M-am îndepărtat de el din cauza drogurilor

Codin Maticiuc, fost prieten al lui Mario Iorgulescu și parte din anturajul lui a explicat că a decis să ia distanță. Se pare că stupefiantele au fost principalul motiv al acestei rupturi.

Actorul a explicat la o emisiune online faptul că Mario Iorgulescu era demult scăpat de sub control. În sensul în care se vedea că are multe probleme, acesta a fost și motivul pentru care mulți din anturajul său, printre care și el s-au depărtat.

„Problemele lui se vedeau dinainte să aibă această nenorocire, motiv pentru care eu personal m-am îndepărtat de el. Le vedeam noi, cei din jurul lui, și ne deranjau foarte mult. Nu erau chiar astea, dar se vedeau niște chestii care pur și simplu, prin violență, ne-au făcut și pe noi să ne îndepărtăm”, a mai spus acesta.

Pe de altă parte, Maticiuc a spus că el are foarte mulți prieteni în această situație. Mai exact sunt consumatori de droguri. Cu toate acestea, nu ar merge la autorități să spună acest lucru.

”Eu am foarte mulți prieteni în oraș care se droghează. Unii cu constanță mare, alții mai puțin. Dar, în continuare, își păstrează o coloană vertebrală. În cazul lui Mario nu mai era așa. Ne-au zis oamenii: „Dacă știți, de ce nu vă duceți la poliție să-i dați în gât?'. Nu, nu e chiar așa. Câteodată e bine să fii denunțător, dar nu tot timpul” și-a justificat Maticiuc inacțiunea.

Multe dintre persoanele cunoscute, dar și dintre cei care au bani consumă astfel de substanțe. De-a lungul anilor au existat dosare penale în care au fost investigate și persoane cunoscute, cum ar fi dosarul ”cocaina pentru VIP-uri”, dar și băieți de bani gata, cum ar fi Fulgy al Clejanilor.

Cert este că deși se pare că toată lumea știe că se consumă droguri prin cluburi, la petreceri și în alte locații, procurorii par să fie cei lipsiți de astfel de informații.