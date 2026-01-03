Cod galben de vreme complicată în Republica Moldova. Polei, ghețuș și risc sporit pe drumuri și bazinele acvatice

Republica Moldova. Șoferii și pietonii sunt îndemnați la prudență maximă în următoarele zile, după ce vremea se deteriorează accentuat în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Poleiul, lapovița și ghețușul vor crea condiții dificile de circulație, iar autoritățile avertizează asupra riscurilor sporite atât pe drumuri, cât și pe lacuri și iazuri.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil în intervalul 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, în această perioadă sunt prognozate depuneri de lapoviță și polei pe arii extinse, iar pe drumuri se va forma ghețuș, fenomen care poate îngreuna considerabil circulația rutieră și deplasarea pietonală.

Avertizarea vizează mai multe regiuni ale țării, conform hărții oficiale publicate de SHS. Specialiștii atenționează că situația meteo poate evolua rapid, iar mesajul de avertizare, inclusiv aria de acoperire, ar putea fi actualizat în funcție de intensitatea fenomenelor prognozate.

Pe parcursul nopții, echipele de drumari au intervenit pe traseele publice naționale din zonele de nord, centru și sud ale țării. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), pe sectoarele Călărași și Orhei au fost efectuate lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și menținere a condițiilor de siguranță a circulației rutiere.

Pentru asigurarea circulației în condiții cât mai sigure, la lucrările de întreținere au participat șase utilaje speciale, fiind utilizate 46 de tone de sare tehnică. AND anunță că, în prezent, accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată pe întreaga rețea de drumuri naționale, iar echipele de specialitate rămân în teren pentru monitorizare permanentă și intervenții la necesitate.

Participanții la trafic sunt îndemnați să se informeze din timp despre starea vremii, să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste prudență sporită.

Pentru a solicita intervenția drumarilor, cetățenii pot apela numerele de telefon (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117, disponibile inclusiv pe Viber și WhatsApp.

În paralel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează cetățenii asupra riscului prăbușirii sub gheața subțire a bazinelor acvatice din țară. Avertizarea vine în contextul temperaturilor oscilante din ultima perioadă, care favorizează formarea unui strat de gheață aparent stabil, dar insuficient de rezistent pentru a susține greutatea unei persoane.

Pentru evitarea situațiilor de risc, salvatorii recomandă evitarea efectuării mai multor găuri apropiate în gheață, deoarece aceasta devine instabilă, precum și evitarea aglomerațiilor de persoane pe gheață, în special pe sectoarele deteriorate sau cu grosime redusă.

În cazul în care oamenii aleg totuși să iasă la pescuit la copcă, este esențial ca fiecare persoană să fie echipată cu vestă de salvare, frânghie cu lungimea de 15–20 de metri, prevăzută la un capăt cu o greutate de 400–500 de grame, pentru intervenție rapidă în caz de prăbușire.

Dacă o persoană cade sub gheață, salvatorii îndeamnă la păstrarea calmului, întinderea corpului pe suprafața gheții, sprijinirea cu mâinile pe marginea acesteia și deplasarea spre mal prin rostogolire, pentru a evita exercitarea presiunii într-un singur punct.

Totodată, maturii sunt rugați să supravegheze strict minorii și adolescenții. Părinții și persoanele care au în grijă copii trebuie să le interzică aflarea în preajma bazinelor acvatice sau pe gheața subțire și să le explice că mersul, joaca sau patinajul pe gheața lacurilor și iazurilor prezintă un pericol real pentru viață.

În situații de risc sau urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul de Urgență 112.