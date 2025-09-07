Vremea Cod galben de viituri în trei județe din România. Alerta se menține până dimineață







Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, duminică seara, noi avertizări Cod galben și Cod portocaliu pentru mai multe bazine hidrografice din județele Hunedoara, Alba și Cluj.

Specialiștii avertizează că, din cauza ploilor abundente înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării apelor, există risc ridicat de viituri rapide, scurgeri pe versanți, torenți și inundații locale.

Potrivit INHGA, până luni, 8 septembrie, la ora 03:00, este în vigoare o atenționare Cod galben pentru râurile mici din bazinul hidrografic Mureș.

Sunt vizate afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H. Acmariu și amonte confluență cu râul Orăștie, pe teritoriul județelor Hunedoara și Alba.

Hidrologii avertizează că se pot produce creșteri rapide ale debitelor și ale nivelurilor, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, precum și scurgeri importante pe versanți și formarea de viituri rapide pe pâraiele din zonă.

Până la ora 23:00, există posibilitatea producerii de fenomene hidrologice periculoase și pe râurile mici din bazinele Arieș și Crișul Alb. În cazul bazinului Arieș, sunt vizați afluenții aferenți sectorului aval S.H. Baia de Arieș și amonte S.H. Buru, pe teritoriul județelor Cluj și Alba.

În cazul bazinului Crișul Alb, sunt vizate sectoarele aferente aval S.H. Crișcior și amonte S.H. Vața de Jos, în județul Hunedoara. Specialiștii atrag atenția că intensitatea acestor fenomene ar putea fi mai mare pe unele râuri mici din bazinele Poșaga și Ocoliș, în special pe sectorul superior.

Pe lângă aceste atenționări, INHGA a emis și un Cod portocaliu, valabil până la miezul nopții, pentru râurile din bazinele hidrografice Sălciuța, Poșaga și Ocoliș, afluenți ai râului Arieș.

În aceste zone există risc ridicat de scurgeri masive pe versanți, viituri rapide și inundații locale severe, cu posibile depășiri ale Cotelor de inundații. Hidrologii avertizează că efectele pot fi semnificative, mai ales în zonele cu terenuri deja saturate de apă.

Inspectoratele pentru Situații de Urgență din județele afectate au fost alertate, iar autoritățile locale au primit notificări pentru aplicarea măsurilor preventive.

Populația din zonele vizate este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să fie atentă la evoluția fenomenelor și să urmărească informațiile transmise de autorități. În cazul apariției unor situații de urgență, oamenii sunt îndemnați să sune imediat la 112.

Episodul de instabilitate atmosferică vine după mai multe zile de ploi în zonele montane, ceea ce a făcut ca solul să fie deja saturat. Acest lucru crește riscul apariției viiturilor rapide și al inundațiilor locale.

Meteorologii anunță că ploile vor continua și în următoarele 24 de ore, ceea ce ar putea amplifica efectele hidrologice din zonele afectate.