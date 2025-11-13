Coaliția lui al-Sudani a câștigat alegerile parlamentare din Irak cu un avans semnificativ
- Iulia Moise
- 13 noiembrie 2025, 15:04
Coaliția condusă de premierul irakian Mohammed Shia al-Sudani a fost desemnată câștigătoare a alegerilor parlamentare din Irak, potrivit autorităților electorale.
Comisia Independentă Electorală Înaltă a anunțat miercuri că alianța „Reconstrucție și Schimbare” a lui al-Sudani a obținut aproximativ 1,3 milioane de voturi în scrutinul de marți, cu circa 370.000 mai multe decât competitorul apropiat.
După anunțarea rezultatelor inițiale, al-Sudani a subliniat participarea la vot de 56%, declarând că aceasta reprezintă „o dovadă clară a unui alt succes” și reflectă „restabilirea încrederii în sistemul politic”.
Participarea la alegeri și comportamentul alegătorilor
Cu toate acestea, scrutinul a fost marcat de o doză de deziluzie în rândul alegătorilor obosiți, care au considerat că alegerile serveau mai degrabă intereselor partidelor deja existente și divizării veniturilor provenite din petrol.
Prezența a fost mai scăzută în zone precum Bagdad și Najaf, după ce liderul șiiților populist Muqtada al-Sadr, șeful Mișcării Sadrist, și-a îndemnat susținătorii să boicoteze „alegerile defectuoase”.
Rezultatele pe regiuni au urmat modelul așteptat: candidații șiiți au câștigat în provinciile cu majoritate șiiită, candidații suniți au obținut victorii în provinciile cu majoritate suniță, iar candidații kurzi s-au impus în provinciile cu majoritate kurdă.
Totuși, au existat și surprize, cum ar fi provincia Nineveh, predominant arabă sunită, unde Partidul Democratic Kurd a obținut cel mai mare număr de mandate.
În provincia Diyala, care are o minoritate kurdă semnificativă, niciun candidat kurd nu a obținut mandate pentru prima dată din 2005.
Procesul formării guvernului
Niciun partid nu poate forma singur guvernul în legislativul irakian de 329 de membri, astfel că formațiunile politice trebuie să construiască alianțe pentru a putea constitui o administrație, un proces care poate dura luni de zile.
„Niciuna dintre facțiunile sau mișcările politice din ultimii 20 de ani nu a reușit să obțină o majoritate totală… care să permită unui singur bloc să aleagă un prim-ministru, așa că, la final, acest lucru va conduce la runde de negocieri și negocieri între facțiunile politice”, a declarat Ali Hashem, corespondent Al Jazeera la Bagdad.
Context istoric și provocările viitoare
Aceasta a fost a șasea rundă de alegeri organizată în Irak de la invazia condusă de Statele Unite în 2003, care a răsturnat regimul lui Saddam Hussein și a dus la un război civil sectar, apariția grupării ISIL și colapsul infrastructurii în țară.
Viitorul premier va trebui să răspundă nevoilor irakienilor privind locurile de muncă, educația și sănătatea, într-o țară afectată de corupție și proastă administrare.
În plus, va trebui să mențină echilibrul delicat între aliații Irakului, Iran și Statele Unite, într-un context regional marcat de schimbări geopolitice semnificative.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.