Coaliția lui al-Sudani a câștigat alegerile parlamentare din Irak cu un avans semnificativ

Coaliția condusă de premierul irakian Mohammed Shia al-Sudani a fost desemnată câștigătoare a alegerilor parlamentare din Irak, potrivit autorităților electorale.

Comisia Independentă Electorală Înaltă a anunțat miercuri că alianța „Reconstrucție și Schimbare” a lui al-Sudani a obținut aproximativ 1,3 milioane de voturi în scrutinul de marți, cu circa 370.000 mai multe decât competitorul apropiat.

După anunțarea rezultatelor inițiale, al-Sudani a subliniat participarea la vot de 56%, declarând că aceasta reprezintă „o dovadă clară a unui alt succes” și reflectă „restabilirea încrederii în sistemul politic”.

Cu toate acestea, scrutinul a fost marcat de o doză de deziluzie în rândul alegătorilor obosiți, care au considerat că alegerile serveau mai degrabă intereselor partidelor deja existente și divizării veniturilor provenite din petrol.

Prezența a fost mai scăzută în zone precum Bagdad și Najaf, după ce liderul șiiților populist Muqtada al-Sadr, șeful Mișcării Sadrist, și-a îndemnat susținătorii să boicoteze „alegerile defectuoase”.

Rezultatele pe regiuni au urmat modelul așteptat: candidații șiiți au câștigat în provinciile cu majoritate șiiită, candidații suniți au obținut victorii în provinciile cu majoritate suniță, iar candidații kurzi s-au impus în provinciile cu majoritate kurdă.

Totuși, au existat și surprize, cum ar fi provincia Nineveh, predominant arabă sunită, unde Partidul Democratic Kurd a obținut cel mai mare număr de mandate.

În provincia Diyala, care are o minoritate kurdă semnificativă, niciun candidat kurd nu a obținut mandate pentru prima dată din 2005.

Niciun partid nu poate forma singur guvernul în legislativul irakian de 329 de membri, astfel că formațiunile politice trebuie să construiască alianțe pentru a putea constitui o administrație, un proces care poate dura luni de zile.

„Niciuna dintre facțiunile sau mișcările politice din ultimii 20 de ani nu a reușit să obțină o majoritate totală… care să permită unui singur bloc să aleagă un prim-ministru, așa că, la final, acest lucru va conduce la runde de negocieri și negocieri între facțiunile politice”, a declarat Ali Hashem, corespondent Al Jazeera la Bagdad.

Aceasta a fost a șasea rundă de alegeri organizată în Irak de la invazia condusă de Statele Unite în 2003, care a răsturnat regimul lui Saddam Hussein și a dus la un război civil sectar, apariția grupării ISIL și colapsul infrastructurii în țară.

Viitorul premier va trebui să răspundă nevoilor irakienilor privind locurile de muncă, educația și sănătatea, într-o țară afectată de corupție și proastă administrare.

În plus, va trebui să mențină echilibrul delicat între aliații Irakului, Iran și Statele Unite, într-un context regional marcat de schimbări geopolitice semnificative.