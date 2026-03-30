Coaliția analizează reducerea accizei la carburanți. Grup de lucru înaintea ședinței de Guvern de joi

Liderii coaliției de guvernare au început să analizeze mai multe scenarii pentru reducerea prețului la carburanți, luând decizia de a înființa un grup de lucru care să vină cu propuneri concrete înainte de ședința de Guvern programată joi, la finalul acestei săptămâni.

Decizia vine pe fondul creșterii prețurilor la benzină și motorină, care afectează atât cetățenii, cât și economia în ansamblu.

Surse politice apropiate discuțiilor din coaliție au precizat că există un acord preliminar pentru scăderea graduală a accizei la carburanți, o măsură menită să diminueze costul combustibilului la pompă. În continuare, grupul de lucru va analiza procentele exacte și etapele implementării acestei reduceri, astfel încât efectele să fie vizibile rapid, dar sustenabile pe termen mediu.

În comunicatul oficial al coaliției se arată că „liderii Coaliției au analizat principalele teme de interes public, cu accent pe impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei.

În acest context, s-au discutat măsuri concrete pentru limitarea efectelor acestei crize și s-a convenit ca, în perioada imediat următoare, să fie adoptate noi soluții pentru protejarea cetățenilor și menținerea echilibrelor economice.”

Grupul de lucru va fi condus de viceprim-miniștrii Marian Neacșu și Tánczos Barna, alături de miniștrii de resort: Alexandru Nazare (Finanțe), Bogdan Ivan (Energie) și Irineu Darău (Economie). Principala măsură în discuție rămâne reducerea accizei la carburanți, însă membrii grupului analizează și alte instrumente fiscale sau economice care să diminueze povara costurilor asupra consumatorilor.

Pe lângă aceste măsuri, coaliția a decis și extinderea pentru încă trei luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, pentru a proteja consumatorii de creșterile bruște de preț. Produsele vizate includ pâine albă (300–500 g), făină albă tip „000” (1 kg), mălai (1 kg), lapte de consum (1 litru, 1,5% grăsime), brânză telemea, iaurt simplu, ouă de găină (cofraj de 10 bucăți) și unt (până la 250 g).

De asemenea, se menține plafonul și pentru carne și produse din carne, cum ar fi: pui întreg, aripi, pulpe și piept de pui, carne de porc (pulpă, spată, cu os sau fără), precum și pentru legume și fructe proaspete, inclusiv cartofi, ceapă, morcovi, ardei, castraveți, fasole uscată, sfeclă roșie, usturoi, mere, portocale, banane și prune.

Alte produse esențiale vizate sunt uleiul de floarea-soarelui, zahărul alb și magiunul, pentru a menține stabilitatea alimentară în perioada următoare.