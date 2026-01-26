CNIR a primit opt oferte pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat că a primit opt oferte pentru contractul de construire a ultimului tronson al Autostrăzii „Unirii” Târgu Neamț–Iași–Ungheni, proiect care include și realizarea unui segment de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Tronsonul vizat este lotul 4, situat între DN 24, în zona municipiului Iași, și Podul peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova.

Tronsonul are o lungime totală de 15,5 kilometri, valoarea estimată a contractului se ridică la aproximativ 4,7 miliarde de lei, iar finanțarea este asigurată prin Programul Security Action for Europe (SAFE).

Potrivit CNIR, ofertele au fost depuse de opt constructori sau asocieri de firme. Printre aceștia se numără asocieri conduse de Danlin XXL, Far Foundation, Construcții Erbașu și Itinera SPA, precum și ofertanți unici precum AKTOR, CENGIZ Insaat Sanayi Ve Ticaret AS, Concelex și FCC Construction.

CNIR a anunțat că acest contract are un element important, respectiv includerea unui segment de autostradă de 5 kilometri pe teritoriul Republicii Moldova, care va fi construit de România.

„Este un contract cu finanțare europeană prin Programul SAFE, iar elementul de noutate îl reprezintă segmentul de autostradă de 5 kilometri din Republica Moldova, pe care îl va construi România. Practic, ducem Autostrada Unirii dincolo de Prut”, a declarat directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu.

În același context, CNIR a anunțat că va acorda punctaj suplimentar constructorului care își asumă finalizarea, în termen de 18 luni, a unui segment de 2,77 kilometri de autostradă, situat între nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni.

Durata totală a contractului este estimată la 46 de luni. Din acest interval, 10 luni sunt alocate etapei de proiectare, iar 36 de luni sunt prevăzute pentru execuția lucrărilor propriu-zise.

Pe traseul tronsonului 4 sunt prevăzute lucrări complexe de infrastructură. Proiectul include construirea a 14 poduri și pasaje, precum și realizarea a două tuneluri. Unul dintre acestea, situat la kilometrul 83, va avea o lungime de aproximativ 1.760 de metri.

De asemenea, vor fi construite două noduri rutiere: unul de perspectivă, care va asigura legătura cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, și nodul rutier Golăiești.