Politica Claudiu Târziu: Greșelile din campania lui Simion nu au fost intenționate







Claudiu Târziu, fost co-președinte al AUR, a declarat că desemnarea lui George Simion drept candidat la alegerile prezidențiale din acest a fost „în răspăr cu realitatea” și nu a corespuns preferințelor arătate de susținătorii lui Călin Georgescu.

Târziu: Greșelile lui Simion, parte din personalitatea sa

Claudiu Târziu a spus, la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, că greșelile lui Simion din campanie nu au fost intenționate și că și-a dorit cu adevărat să câștige.

„Pentru că toate greşelile pe care le-a făcut îi sunt proprii. Lumea l-a bănuit că ar fi făcut un blat, că ar fi făcut un aranjament pe sub masă, că şi-a dorit să piardă. Nu! Eu, cunoscându-l foarte bine, ştiu că acele greşeli îi sunt proprii, vin din firea lui. Şi afirmaţiile hazardate, şi ieşirile colerice sunt în personalitatea lui George Simion. Nu cred că şi-a dorit nicio clipă să piardă, cred că şi-a dorit cu ardoare să câştige şi că a făcut tot ce a crezut el mai bine pentru acest lucru”, a declarat acesta.

Rezultatul alegerilor de pe 18 mai, inevitabil

Fostul fondator al partidului consideră că „rezultatul” scrutinului prezidențial din 18 mai era „previzibil, în mod fatal”.

„Eu am avertizat, dar nu am fost ascultat, am fost chiar luat peste picior inclusiv de către el (de George Simion – n.r.), am avertizat că în 24 noiembrie 2024, în primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, românii au dat un semnal despre ce preşedinte ar vrea: un preşedinte mai matur, un preşedinte mai aşezat, mai ponderat, cu vorba mai măsurată, cu o altfel de abordare a realităţilor, aşa cum li s-a părut că este domnul Călin Georgescu.

Or tu să vii cu un candidat care este la polul opus faţă de Călin Georgescu înseamnă că tu nu vrei, de fapt, să asculţi vocea poporului despre care ai pretins că ai auzit-o şi că ai înţeles ce ţi-a vorbit. Asta a însemnat stabilirea candidaturii lu George Simion în răspăr cu realitatea şi în răspăr cu tot ceea ce se putea vedea cu ochiul de către orice observator al vieţii politice româneşti”, a mai spus Târziu.

Claudiu Târziu nu se va întparce în partid

Claudiu Târziu a afirmat că, după pierderea alegerilor, AUR ar putea intra într-o etapă de disoluție, menționând nemulțumirile unor membri legate de direcția partidului.

„Eu cred că partidul va intra într-o etapă de disoluţie. Pare unit, dar eu îl cunosc foarte bine, am relaţii cu mulţi oameni din partid. Ştiu că sunt frământări foarte mari, că oamenii sunt foarte nemulţumiţi, că partidul nu există, de fapt, ca structuri teritoriale, asta îi nemulţumeşte, în primul rând. Apoi, îi nemulţumeşte faptul că au fost ţinuţi cu promisiuni goale”, a spus acesta.

Târziu exclude, totuși, posibilitatea de a se întoarce în AUR.

„Este exclus, pentru că eu nu sunt un copil, eu când am luat o decizie am cântărit-o îndelung, am ştiut care sunt argumentele pentru care o iau, nu a fost un moft, nu a fost luată la nervi. Ştiu că nu mai e ceva de reparat acolo, partidul a fost deturnat grav de la drumul lui iniţial şi nu mai poate fi reechilibrat. Eu am încercat din interior cât am putut, dacă mai aveam speranţe că se poate, continuam”, a mai spus acesta.